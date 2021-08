XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - DAX unter 16.000 Punkten abwartend

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 15.906 Punkten. Während an der Wall Street der S&P-500-Index einmal mehr auf ein Rekordhoch kletterte, verharrte der DAX unter der 16.000er-Marke. Leicht positiv wurde an der Börse die Aufwärtsrevision des deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum zweiten Quartal gewertet. Dies hat aus Sicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski den Aufschwung im zweiten Quartal bestätigt, aber auch gezeigt, dass Spannungen in der Lieferkette zu einer größeren Bedrohung für die Wirtschaft geworden sind als Covid.

Im Blick steht bereits das am Donnerstag beginnende virtuelle Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Während lange Zeit damit gerechnet wurde, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell dort das bereits für das vierte Quartal erwartete Tapering - also die Reduktion der monatlichen Wertpapierkaufvolumina der Fed - konkret ankündigt, wird die Erwartung an den Starttermin sukzessive nach hinten geschoben. Damit dürfte die Liquiditätsflut, die auch die Aktienmärkte nach oben schiebt, noch anhalten.

Lanxess kauft weiter zu

Als "überraschend, aber passend" wurde im Handel die Lanxess-Ankündigung gewertet, einen Geschäftsbereich des Symrise-Konkurrenten International Flavors & Fragrances zu kaufen. Damit soll das Geschäft rund um Materialschutz-, Konservierungs- und Desinfektionsmittel weiter ausgebaut werden. Lanxess hat einen guten Track-Record, was Übernahmen betrifft. Lanxess-Chef Matthias Zachert sieht den Konzern mit der Übernahme auf dem Weg zu einem der weltweit größten Anbieter antimikrobieller Schutzprodukte. Die Lanxess-Aktie gewann 2,3 Prozent. Die Aktie ist im MDAX notiert, der einmal mehr ein Rekordhoch markierte.

Die Aktien von Dermapharm schlossen nach Zahlenausweis zum ersten Halbjahr 1,2 Prozent leichter. Marge und Gewinn stiegen, sowohl Eigenprodukte als auch die Kooperation mit Biontech zahlten sich aus.

Als "im Rahmen des Möglichen" wurden die Geschäftszahlen von Event-Veranstalter CTS Eventim (+2,6%) an der Börse aufgenommen. Wenigstens sei eine Rückkehr in die Gewinnzone geschafft worden, der Gewinn im zweiten Quartal übersteige dazu den Verlust des Vorjahresquartals, hieß es im Handel.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.905,85 +0,3% +15,94%

DAX-Future 15.898,00 +0,2% +16,46%

XDAX 15.905,61 +0,3% +16,36%

MDAX 36.139,85 +0,5% +17,35%

TecDAX 3.929,71 +0,4% +22,32%

SDAX 16.979,99 +0,4% +15,00%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,91 -4

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 13 0 2.146,1 42,7 39,9

MDAX 39 19 2 735,4 28,3 27,1

TecDAX 21 9 0 556,1 18,0 17,4

SDAX 46 23 1 186,8 7,5 6,6

