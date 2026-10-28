XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Deutsche Bank mit überzeugenden Zahlen

28.10.26 17:54 Uhr

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Teilnehmer sprachen aber von Zurückhaltung im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Abend. Es gilt als ausgemacht, dass die Fed das aktuelle Leitzinsniveau bestätigen wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", hieß es bei QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist.

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Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremste die Kauflaune zusätzlich. Der Brent Ölpreis stieg auf über 116 Dollar das Fass. Der DAX erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 25.704 Punkte.

Vor allem die Berichtssaison setzte Akzente. SK Hynix hat sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verlieh. Am Abend berichten zudem die Technologie-Konzerne Alphabet und Microsoft. Anleger interessiert dabei vor allem die Frage, ob der KI-Investitionsboom weiterhin in Takt ist. Siemens Energy gewannen 3,6 Prozent, Infineon 1,6 Prozent und Aixtron 3,4 Prozent.

Die Deutsche Bank (+4,0%) hat überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und schlug die Markterwartungen. Die Vermögenstochter DWS (-1,7%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite zwar nicht so zufriedenstellend, hat jedoch sehr starke Nettomittelzuflüsse ausgewiesen. "Das ist eigentlich wichtiger", hieß es im Handel.

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BASF hat ordentliche Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Allerdings wurde der Ausblick auf das vierte Quartal von Analysten als schwächlich beschrieben. BASF gewannen 1,4 Prozent. Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Aber ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickte die Aktie um 10,2 Prozent nach unten.

Traton fielen um 2,0 Prozent. Einige Schlüsselparameter haben laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. JP Morgan sieht aber eine Verbesserung der Dynamik im abgelaufenen Quartal, da sich der stärkere Auftragsbestand aus den Vorquartalen nun in Auslieferungen niederschlage. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzten keine großen Akzente mehr - das Papier erhöhte sich um 0,1 Prozent.

Die Aktien von Befesa stiegen um 4,8 Prozent. Wie der Dienstleister für die Stahl- und Aluminiumindustrie mitteilte, kommt er für eine Gutschrift der US-Steuerbehörde IRS in Frage, die umgerechnet knapp 26 Millionen Euro zum Ergebnis in diesem Geschäftsjahr beitragen dürfte. Folglich erhöhte der Konzern den Ausblick für das Geschäftsjahr.

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Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feierte am Mittwoch sein Börsendebüt und wurde bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, der Schlusskurs bei 27,28 Euro - ein Minus von 1,9 Prozent. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Thyssenkrupp gaben entsprechend nach.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.704 +0,4 4,9

DAX-Future 25.812 +0,3 4,2

XDAX 25.703 +0,3 4,6

MDAX 30.428 -0,2 -0,7

TecDAX 4.116 +0,6 13,6

SDAX 18.412 +0,2 7,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,82 -27,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/apo

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October 28, 2026 12:54 ET (16:54 GMT)