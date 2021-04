XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Deutsche Post nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag bei einem sehr ruhigen Geschäft mit kleinen Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Damit wurden die jüngsten Rally-Gewinne weiterhin verteidigt. Vom Umfeld kamen keine neuen Impulse. Die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für März setzte an den Finanzmärkten keine größeren Akzente, obwohl diese weit stärker als im Vorfeld erwartet gestiegen waren. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.234 Punkte.

Die Diskussionen um einen weiteren verschärften Lockdown trieben die typischen Pandemie-Gewinner nach oben. Im DAX stiegen Delivery Hero um 2,6 Prozent. Im MDAX zogen Shop Apotheke um 3,1 Prozent an, Zalando um 0,4 Prozent und Hellofresh um 1,4 Prozent. "Trotz der Absage des Corona-Gipfels am Montag ist ein verschärfter Lockdown nicht vom Tisch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf entsprechende Forderungen. Deshalb investierten Anleger mit Blick auf die kommenden Tage nun in entsprechende Titel. Im TecDAX zogen Teamviewer um 0,9 Prozent an.

Deutsche Post erhöht die Prognose

Deutsche Post gewannen nach Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 1,9 Prozent. Der Logistikkonzern hat ein EBIT von 1,9 Milliarden Euro erzielt und die Prognose angehoben. Die DZ Bank ging in ihrer Schätzung nur von einem EBIT von 1,35 Milliarden Euro aus. Die Anhebung der Prognose überraschte daher nicht. Für das Konzern-EBIT wird nun für 2021 ein Wert von deutlich über 5,6 Milliarden Euro angestrebt nach bislang mehr als 5,6 Milliarden. Eine detaillierte Überarbeitung des Ausblicks wird mit Vorlage der Zahlen am 5. Mai präsentiert.

Puma gewannen 2,4 Prozent. Jefferies rechnet mit starken Quartalszahlen des Sportartikel-Herstellers. Flatexdegiro legten nach einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser gleich um 5,1 Prozent zu. Auf der anderen Seite gaben Tui um 2,2 Prozent nach. Der Touristikkonzern begibt eine Wandelanleihe. Ein solcher Schritt führt in der Regel dazu, dass Investoren die Aktien verkaufen und dafür die Wandelanleihen ins Depot nehmen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.234,16 +0,21% +11,05%

DAX-Future 15.245,00 +0,22% +11,53%

XDAX 15.231,37 +0,18% +11,43%

MDAX 32.737,55 +0,32% +6,30%

TecDAX 3.483,12 +0,22% +8,41%

SDAX 15.707,53 -0,08% +6,38%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,44 -62

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 16 0 3.076,1 56,9 68,9

MDAX 31 29 0 935,1 34,6 39,9

TecDAX 14 16 0 809,2 26,1 26,9

SDAX 30 39 1 179,3 7,4 8,2

