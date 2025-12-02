XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Markt hofft auf letzten Akt im Bayer-Drama

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist freundlich aus dem Dienstag gegangen. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 23.711 Punkte und machte damit die Abschläge vom Wochenauftakt zum Teil wieder wett. Das am Montag volatile Umfeld hat sich beruhigt, insbesondere die Lage am Rentenmarkt. Nach dem von Japan ausgelösten Renditeanstieg tendierten die Anleihen nun wenig verändert. Zudem kamen die Ölpreise nach dem Anstieg vom Montag wieder zurück. Damit blieben die Zinserwartungen laut Händlern fest verankert.

Wer­bung Wer­bung

Allerdings konzentrierte sich das Interesse auf wenige ausgewählte Einzeltitel. Die Aktien des Tages stellten Bayer und Wacker Neuson. Bayer gewannen mit positiven Impulsen bei den Glyphosat-Problemen mehr als 12 Prozent. Der SDAX-Titel Wacker Neuson profitierte einem Plus von knapp 30 Prozent von Übernahmeinteresse aus Südkorea.

Bayer-Aktien schossen um 12,1 Prozent nach oben auf 34,15 Euro und markierten die höchsten Kurse seit fast 2 Jahren. Die US-Regierung unterstützt die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten. Der Konzern vertritt den Standpunkt, dass Bundesrecht Vorrang vor einzelstaatlichen Klagen haben muss und sich der Oberste Gerichtshof der USA mit den Klagen befassen muss. Insgesamt rund 67.000 Fälle sind hier noch offen. "Eine letzte Verhandlung könnte für Bayer für den lang ersehnten Befreiungsschlag sorgen", sagte Christine Romar von CMC Markets. "Auch der Risikoabschlag, der wie Blei seit der Monsanto-Übernahme und den ersten Klagen an der Aktie hängt, würde mit einem Mal hinfällig", so die Marktanalystin. Mit der Übernahme und den daraus resultierenden Glyphosat-Klagen ist der Kurs von etwa 140 Euro auf zeitweise unter 20 Euro gefallen.

Siemens Energy zogen als zweitgrößter DAX-Gewinner um 3,1 Prozent auf 116,05 Euro an, nachdem Goldman Sachs laut Händlern das Kursziel auf 139 Euro erhöht hat. Rheinmetall erholten sich nach dem jüngsten Rückschlag um 2,9 Prozent. Und als Gewinner des jüngsten Zinsanstiegs am langen Ende stiegen Deutsche Bank um 2,1 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Wacker Neuson führt nach eigenen Angaben fortgeschrittene Verhandlungen mit Doosan Bobcat über eine mögliche Übernahme durch das südkoreanische Unternehmen. Doosan Bobcat erwäge, von Großaktionären der Wacker Neuson Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals zu erwerben und anschließend ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre abzugeben. Es sei aber nicht absehbar, dass es tatsächlich dazu komme. Wacker Neuson werde über den Fortgang der Angelegenheit informieren. Der Kurs gewann schließlich 28,4 Prozent auf 24,25 Euro.

In der zweiten Reihe profitierten Bilfinger mit einem Plus von 2,7 Prozent von hohen mittelfristigen Umsatz- und Renditezielen. Mit 101,80 Euro wurden Bilfinger nun wieder mit einem dreistelligen Kurs gehandelt.

Noch stärker nach oben ging es mit Hochtief: Die Aktie gewann 5,3 Prozent und markierte neue Allzeithochs. Über eine US-Tochter ist der Konzern im Bereich Rechenzentren engagiert, das treibt den Kurs laut Händlern auf immer neue Rekorde.

Wer­bung Wer­bung

In der dritten Reihe profitierten Hypoport mit einem Plus von 8,3 Prozent auf 133,60 Euro von einer Kaufempfehlung der BNP mit einem Kursziel von 210 Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.710,86 +0,5% +18,5%

DAX-Future 23.757,00 +0,6% +17,1%

XDAX 23.725,30 +0,7% +20,3%

MDAX 29.523,67 +0,2% +17,0%

TecDAX 3.546,97 -0,0% +5,1%

SDAX 16.517,44 +0,2% +20,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,30 +2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 11:58 ET (16:58 GMT)