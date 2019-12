XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Qiagen geben Übernahme-Prämie ab

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Noch etwas aufwärts ging es am Freitag am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 13.337 Punkte. Die Umsätze waren wie für einen Brückentag zwischen Jahren üblich sehr gering. Gestützt wurde die Stimmung einmal mehr von den Rekordvorlagen der Wall Street. Alle drei großen US-Leitindizes lagen am Freitag im frühen Geschäft erneut auf Rekordkurs. Für positive Stimmung sorgten zudem die Aussichten auf einen baldigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Einzelhandelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft.

In der zweiten Reihe gaben sowohl der MDAX als auch der TecDAX nach, der TecDAX stärker als der MDAX. Verursacht wurde das Minus von den Aktien des Biotechnologiekonzerns Qiagen, denn hier wurde die Übernahmeprämie ausgepreist. Qiagen ist in den beiden Indizes enthalten und gilt im TecDAX als Schwergewicht.

Qiagen will selbständig bleiben

Die Aktie von Qiagen brach um 18,2 Prozent ein. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen will sich nun doch nicht übernehmen lassen. Wie der Konzern mitteilte, ist die Gesellschaft nach Prüfung potenzieller strategischer Alternativen zu dem Schluss gekommen, "dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotenzials darstellt". Anleger zeigten sich enttäuscht und eine erwartete Verkaufsprämie wurde an der Börse nun ausgepreist.

Im DAX standen Fresenius Medical Care mit einem Plus von 2 Prozent an der Gewinnerspitze. Händler sprachen von technisch orientierten Käufen. MTU und Deutsche Post folgten mit jeweils gut 1 Prozent Plus.

Etwas belastet von den jüngsten Streikankündidungen zeigten sich Lufthansa, die sich mit einem Minus von 0,2 Prozent knapp behaupteten. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will die Tochter Germanwings um den Jahreswechsel bestreiken. Zuletzt hatte Lufthansa die Flugausfälle aber vergleichsweise gut kompensieren können.

Die Aktie von Teamviewer geriet aufgrund der jüngst erfolgten Aufnahme in den MDAX und den TecDAX stärker in den Fokus der Anleger. Für sie ging es um 5,4 Prozent nach oben. Im SDAX stiegen Amadeus Fire um 5,8 Prozent. Damit hielt das Kaufinteresse an, das von der Übernahme von Comcave ausgelöst worden war. Compugroup gewannen mit einer Übernahme in Frankreich 2,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 43,8 (Montag: 56,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,01 (Montag: 2,48) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, 10 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.337,11 +0,27% +26,31%

DAX-Future 13.325,00 +0,20% +26,08%

XDAX 13.328,21 +0,30% +25,96%

MDAX 28.537,47 -0,03% +32,19%

TecDAX 3.035,28 -0,73% +23,88%

SDAX 12.515,01 +0,82% +31,61%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,63 16

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2019 11:46 ET (16:46 GMT)

Werbung