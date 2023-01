XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - SAP nach Zahlenvorlage verkauft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleineren Aufschlägen geschlossen. Die Bekanntgabe der US-BIP-Daten setzte an den Börsen keine nachhaltigen Akzente. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal um 2,9 Prozent gewachsen, und damit einen Tick über der Schätzung von 2,8 Prozent. Für die Börsen sind die positiven US-Daten zwiespältiger Natur. Einerseits freuten sich Anleger über die Robustheit der größten Volkswirtschaft der Welt, so der Vermögensverwalter QC Partners. Andererseits könnte bei so guten Daten die Fed zum Spielverderber werden. Daneben setzte die Berichtssaison zunehmend Akzente. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.133.

Unter Druck mit 0,9 Prozent standen SAP nach ihren Quartalszahlen. Das Cloud-Geschäft hat sich zwar stark entwickelt, Fragen hatten die Analysten der Citi aber zum freien Cashflow, der deutlich schwächer ausgefallen sei. Laut Baader lagen die Ergebnisse insgesamt für 2022 eher am unteren Rand der Unternehmensprognose und leicht unter Konsens. Als sehr überraschend werteten Händler die Ankündigung von SAP, sich von ihrer Beteiligung Qualtrics trennen zu wollen. Einige Stimmen sahen dies positiv, da die Unternehmenskulturen nie zusammengepasst hätten und keine Synergien entstanden seien.

Sartorius gesucht trotz wenig überzeugender Zahlen

Sartorius sprangen um 6,5 Prozent nach oben. Händler sahen dahinter nur Short-Eindeckungen von Anlegern, die auf sehr schwache Daten gesetzt hatten. Die Geschäftszahlen selbst wurden eher durchwachsen bewertet. Der Umsatzanstieg im Gesamtjahr habe zwar 15 Prozent betragen und Sartorius habe daraufhin den Umsatzausblick erhöht. Dies sei jedoch von Preiserhöhungen getrieben gewesen, da die Ordereingänge Schwäche gezeigt hätten und währungsbereinigt bereits um 10 Prozent zurückgegangen seien, hieß es im Handel.

Bei Evotec trieb die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Janssen Biotech und daraus folgende Lizenzzahlungen. Die Aktien stiegen um 6,9 Prozent. Beide Unternehmen wollen zusammen immunbasierte Krebstherapien entwickeln. Neben Forschungszahlungen erhält Evotec mehrere Zahlungen, künftige Meilenstein-Zahlungen sollen mehr als 350 Millionen Dollar betragen. Nach dem Dividendenvorschlag von 0,75 Euro je Aktie gewannen DIC Asset 1,3 Prozent. Die Dividende lag leicht über Markterwartung. Daimler Truck gaben 0,6 Prozent nach - hier belasteten enttäuschend aufgenommene Geschäftszahlen von Volvo.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.132,85 +0,3% +8,68%

DAX-Future 15.176,00 +0,3% +8,96%

XDAX 15.124,63 -0,1% +9,05%

MDAX 28.790,40 +1,3% +14,62%

TecDAX 3.203,64 +1,5% +9,67%

SDAX 13.233,40 +0,9% +10,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,73% -84

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 3.265,7 62,2 53,2

MDAX 40 10 0 708,9 38,3 31,4

TecDAX 24 6 0 943,2 24,0 16,4

SDAX 55 10 5 113,2 6,6 6,5

