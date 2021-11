XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - US-Inflationsdaten belasten nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen den Handel beendet. Der DAX erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 16.068 Punkte, und das obwohl die US-Verbraucherpeise im Oktober weit stärker als erwartet gestiegen sind. Erstmals seit 31 Jahren liegt die Inflationsrate in den USA oberhalb von 6 Prozent. Die verhaltene Reaktion an den Börsen zeige jedoch, dass sich die Anleger von der Inflation nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lassen, so QC Partners. Stützend wirkte weiter die insgesamt gut laufende Berichtssaison.

Für Adidas ging es um 3,7 Prozent abwärts nach einem enttäuschenden Ausblick. Der Sportartikel-Konzern rechnet nun nur noch mit Umsätzen, Margen und Gewinnen am unteren Rand der bisherigen Erwartungsspanne. Das drückte die guten Quartalszahlen in den Hintergrund. Besonders das China-Geschäft entwickle sich offensichtlich schwach.

Eon mit soliden Zahlen

Nach soliden Zahlen stieg dagegen die Eon-Aktie um 1,3 Prozent. Bei Infineon wurde das bei den Quartalszahlen im Fokus stehende Segmentergebnis sowie der Gewinn je Aktie als deutlich über den Erwartungen gelobt, auch die Margenentwicklung zeige nach oben. Dennoch verloren die Aktien nach der jüngsten Rally 1,2 Prozent.

SMA Solar sprangen um 14,1 Prozent nach oben. Der Konzern hat im dritten Quartal überraschend einen Gewinn von 2 Millionen Euro erzielt statt eines erwarteten Verlusts in dieser Größenordnung. Den Ausblick hat SMA Solar bestätigt.

Nach Zahlen brachen Leoni um 13,4 Prozent ein. Habe Leoni mit der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr die Erwartungen noch deutlich übertreffen können, sei dies im dritten Quartal nur bedingt gelungen, so die DZ Bank. Der Ausblick 2021 sei dementsprechend nur bestätigt worden.

Keine großen Überraschungen sahen Händler in den Allianz-Zahlen. Die Gewinnkennziffern lagen einen Tick über den Erwartungen, die Schaden-Kosten-Quote wegen der zahlreichen Naturkatastrophen aber auch. Die Citigroup sprach von einem überzeugenden Quartal. Die Aktien gewannen 1 Prozent.

Siemens Energy mit starkem Auftragseingang

Mit dem Kurs von Siemens Energy ging es um 3,5 Prozent nach oben. Der Auftragseingang sei stark und der zuversichtliche Ausblick auf das Erreichen der Gewinnzone treibe, hieß es. Schon der Verlust im abgelaufenen Quartal sei geringer als befürchtet ausgefallen.

Der Außenwerbungsspezialist Ströer legte ebenfalls ordentliche Zahlen vor, die Nach-Corona-Erholung dauert hier an. Allerdings fiel der Ausblick nicht ganz so optimistisch aus wie beim Wettbewerber JCDecaux. Bei Ströer ging es 1 Prozent abwärts.

