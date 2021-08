XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Wacker Chemie gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem sehr ruhigen Handelsverlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.966 Punkte und schloss damit nicht weit unter dem Allzeithoch bei 16.030. Dennoch blieben die Anleger angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen durch die Delta-Variante vorsichtig. Die am Abend anstehende Veröffentlichung der sogenannten "Minutes" zur jüngsten FOMC-Sitzung dürfte laut der DZ Bank wenig Wellen schlagen, nachdem bereits das eigentliche Treffen weitgehend ereignislos verlief.

Auf Unternehmensseite blieb es ruhig. Wacker Chemie schlossen 5,2 Prozent fester. Dazu trugen nicht nur optimistische Aussagen des Branchenverbands VCI bei, sondern auch ein Großauftrag aus China. Der Solarpanel-Produzent Jinkosolar hat eine Vereinbarung mit Wacker Chemie über die Lieferung von mehr als 70.000 Tonnen Polysilizium geschlossen. In einer aktuellen Studie weist die DZ Bank auf das günstige Polysiliziumumfeld hin. Dieses werde getragen von einer starken Nachfrage von seiten der Solar- und Halbleiterindustrie.

SFC haussieren nach Kooperation mit Nel

Die Aktien von SFC Energy kletterten um 10,1 Prozent. Aktueller Kurstreiber war die Nachricht einer Entwicklungspartnerschaft mit der norwegischen Nel ASA für ein Elektrolyseur- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem für die Industrie.

Der zurückhaltende Ausblick des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile stand ebenfalls im Fokus. "Geely zeigt sich ziemlich vorsichtig gegenüber dem eigenen Heimatmarkt", kommentierte ein Händler. Geely spreche davon, dass die Chip-Engpässe den Absatz noch das ganze Jahr über bremsen könnten. Der Jahresaublick wurde nur bestätigt. Dies könnte möglicherweise bewirken, dass Analysten das Absatzpotenzial deutscher Hersteller am chinesischen Markt als nach oben gekappt betrachten. Die Autoaktien im DAX standen unter Druck, Daimler etwa verloren 1,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.965,97 +0,3% +16,38%

DAX-Future 15.960,00 +0,3% +16,91%

XDAX 15.968,43 +0,5% +16,82%

MDAX 36.010,94 +0,8% +16,93%

TecDAX 3.879,05 +0,7% +20,74%

SDAX 17.047,01 +0,9% +15,46%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,96 +14

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 20 10 0 2.678,3 45,4 46,1

MDAX 42 16 2 885,5 30,3 32,9

TecDAX 24 6 0 668,3 21,1 22,9

SDAX 56 12 2 174,7 6,9 7,9

