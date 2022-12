XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - China stützt Autotitel

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse zum Wochenauftakt etwas gesetzt. Bei sehr niedrigen Umsätzen verlor der DAX knapp 0,6 Prozent auf 14.448 Punkte. Einerseits galt der Leitindex nach der Rally um 2.700 Punkte als überkauft und reif für einen Rücksetzer. Andererseits verhinderten die günstigeren Konjunkturaussichten mit dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen in China größere Gewinnmitnahmen. "Damit kann sich der DAX auf relativ hohem Niveau halten", so ein Marktteilnehmer. Von der Öffnung in China profitierten vor allem die Autotitel.

VW stiegen um 1,3 Prozent, BMW um 0,7 Prozent und Mercedes um 0,3 Prozent. Noch stärker nach oben ging es mit Siemens Energy, die 2,8 Prozent gewannen. Deutsche Bank lagen mit einem Plus von 1,3 Prozent ebenfalls fest im Markt. Auf der anderen Seite fielen Bayer um 3,2 Prozent und Deutsche Börse um 2,2 Prozent.

Kursdebakel für Flatexdegiro

Die Aktie des Online-Brokers Flatexdegiro brach um fast 37 Prozent ein. Das Unternehmen hat seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinnmarge gesenkt. Zudem hat die Finanzaufsicht Bafin bei einer Sonderprüfung Mängel in bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt.

Sehr schwach im Markt lagen auch Rational mit einem Minus von 8 Prozent auf 575 Euro. Die Analysten der Bank of America haben die Aktie mit einer "Underperform"-Empfehlung in ihre Abdeckung genommen und nennen als Kursziel 450 Euro.

Keine Auffälligkeiten zeigten die Aktien der Porsche (Sportwagen-) AG (-1,2%) und Puma (-1,0%). Wenn die Börse am späten Abend auf Basis der November-Rangliste die Indexzusammensetzungen überprüft, gilt es als ausgemacht, dass die Aktie der Porsche AG die von Puma im DAX ersetzen wird. Wirksam werden der Wechsel sowie weitere Änderungen im MDAX und SDAX zum Handelsstart am 19. Dezember.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.447,61 -0,6% -9,05%

DAX-Future 14.461,00 -0,5% -8,75%

XDAX 14.454,43 -0,6% -8,79%

MDAX 25.903,45 -1,1% -26,25%

TecDAX 3.111,25 -0,8% -20,63%

SDAX 12.530,48 -1,1% -23,66%

Bund-Future 141,75 -68

DAX 13 27 0 2.471,9 51,3 55,2

MDAX 10 38 0 422,4 28,9 38,5

TecDAX 10 20 0 474,4 18,4 21,7

SDAX 22 47 1 164,4 15,7 9,9

