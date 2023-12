XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Delivery Hero brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Dabei verlief der Handel in ruhigen Bahnen, die Nachrichtenlage dünnt zudem langsam aus. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 16.687 Punkte. Auf Unternehmensseite laufen die letzten Deals, wie am Berichtstag bei BASF, die sich von ihrem Öl- und Gasgeschäft trennen. Ansonsten war in ausgesuchten Werten bereits Window-Dressing zu beobachten. Dies betraf wohl auch die Aktie von Delivery Hero (-10,9%).

Die Aktie gehört mit einem Minus von über 42 Prozent im Jahr 2023 zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt, in der Community gibt es Zweifel am Geschäftsmodell. An der Börse wurde vermutet, dass sich hier ein Fonds noch verabschieden wolle, um sie per Jahresultimo nicht mehr in den Büchern zu haben. Anleihen traten nach der jüngst gesehenen Rally mehrheitlich auf der Stelle.

BASF verkauft E&P-Geschäft von Wintershall Dea an Harbour

BASF veräußert das Explorations- und Produktionsgeschäft ihrer Tochtergesellschaft Wintershall Dea an Harbour Energy. Der Konzern will sich schon seit längerem aus dem Öl- und Gasgeschäft zurückziehen, dies ist ein erster wichtiger Schritt dahin. Positiv wurde gewertet, dass damit die Abhängigkeit von der Ölpreisentwicklung sinke. Zudem ist der erzielte Verkaufspreis höher als von Analysten erwartet. Die BASF-Aktie schloss kaum verändert.

Commerzbank stiegen um 1,3 Prozent. Die Bank teilte am Vorabend mit, dass alle Genehmigungen für das neue Aktienrückkaufprogramm vorlägen. Es soll Anfang Januar beschlossen werden und rund 600 Millionen Euro umfassen. Der Gewinn je Aktie wird dadurch steigen, da die zurückgekauften Aktien eingezogen werden.

Die Stimmung der Automobil-Werte belasteten Sorgen um einen Handelskonflikt mit China und Strafzöllen für E-Autos, wie sie aktuell die Biden-Administration in den USA überlegt. Hier fielen BMW um 0,9 Prozent und für VW ging es um 1,1 Prozent nach unten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.687,42 -0,3% +19,85%

DAX-Future 16.874,00 -0,3% +16,45%

XDAX 16.693,97 +0,5% +20,36%

MDAX 27.219,71 -0,5% +8,37%

TecDAX 3.325,64 -0,4% +13,85%

SDAX 13.761,87 -0,7% +15,40%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,03 -5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 12 27 1 2.601,6 58,5 64,2

MDAX 21 29 0 442,6 22,5 31,0

TecDAX 10 20 0 701,5 20,1 25,8

SDAX 25 43 2 120,9 11,1 11,9

===

