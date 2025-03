XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Gewinnmitnahmen bremsen DAX

DOW JONES--Etwas leichter ist der DAX am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Während es an vielen Börsenplätzen Europas nach oben ging, belasteten in Deutschland kräftige Gewinnmitnahmen nach der Absegnung des Schuldenpakets durch den Bundestag. Auch die politische Entwicklung in der Türkei sorgte für Irritationen.

Wer­bung Wer­bung

Besonders bei stark gelaufenen Aktien wie Rüstungswerten wurde Kasse gemacht. Dazu wurden vor der wichtigen Sitzung der US-Notenbank am Abend schon Positionen geschlossen, die am Großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag fällig werden. Dies sorgte für teils erratische Kursausschläge in einzelnen Aktien. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 23.288 Punkte.

Kräftige Gewinnmitnahmen belasteten vor allem deutsche Rüstungsaktien: Rheinmetall fielen 4,5 Prozent, Hensoldt sogar knapp 9 Prozent, bei Deutz und Renk ging es rund 4 und 8 Prozent tiefer. Das Rüstungspaket sei in der Branche nun eingepreist, hieß es im Handel.

Wer­bung Wer­bung

Die Titel des Nutzfahrzeugbauers Traton fielen nach dem Verkauf von Anteilen durch die Mutter VW um 6,2 Prozent, VW um 1,9 Prozent. VW habe damit einen günstigen Zeitpunkt für die Platzierung erwischt, da Traton in den Vorwochen stark gestiegen sei, urteilten Händler.

Nach oben um 3,4 Prozent ging es bei Heidelberg Materials wie auch anderen Infrastrukturaktien wie Siemens Energy (+3,1%). Sie profitierten von der Aussicht auf Milliardenprofite aus dem Schuldenpaket des Bundes. Vonovia schlossen nach Zahlenausweis für 2024 um 0,9 Prozent tiefer. Das Immobilienunternehmen habe den Erwartungen entsprochen, hieß es von Morgan Stanley.

Wer­bung Wer­bung

===

Index zuletzt +/-% Jahresänderung

DAX 23.288,06 -0,4% +17,4%

DAX-Future 23.289,00 -0,4% +12,8%

MDAX 29.644,73 -1,1% +17,1%

TecDAX 3.828,30 -0,6% +12,7%

SDAX 16.525,39 -0,7% +21,4%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,06% +8

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 27 0 3.439,6 79,6 80,7

MDAX 11 38 1 673,8 53,4 62,4

TecDAX 13 17 0 639,9 20,5 25,0

SDAX 36 34 0 319,1 22,0 26,0

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2025 12:53 ET (16:53 GMT)