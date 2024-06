XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter nach volatilem Verlauf am großen Verfallstag

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Der DAX büßte nach volatilem Verlauf 0,5 Prozent auf 18.164 Punkte ein. Das Geschehen stand ganz im Zeichen des so genannten großen Hexentanzes. Am Mittag waren die Juni-Optionen und Futures auf den Euro-Stoxx-50 sowie den DAX ausgelaufen und am Abend dann die Optionen auf die Einzeltitel. "Große Bewegungen sind an solchen Verfalltagen immer möglich", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Übergeordnet sorgten die am 30. Juni und 7. Juli stattfindenden Wahlgänge in Frankreich für Zurückhaltung. Daneben zeigt die für die Gesamtmärkte so wichtige Rally der Tech/KI-Aktien Ermüdungserscheinungen.

Infineon gaben 3,0 Prozent nach. Die Aktie fiel mit dem Technologiesektor. Es mehren sich die Stimmen, die vor einer Korrektur im Sektor warnen und auf die jüngste Schwäche des KI-Aushängeschilds Nvidia verweisen. Aixtron verloren 2,7 Prozent, Elmos 2,3 Prozent und Süss Microtec 6,0 Prozent.

Schwach entwickelten sich auch Bankenwerte. Hier drückte auch die Sorge vor den bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich mit möglicherweise negativen Folgen für die Anleihemärkte. Deutsche Bank fielen 1,9 Prozent und Commerzbank 1,6 Prozent.

Umsatzwarnung von Varta - Anpassungen in der DAX-Familie

Der Batteriehersteller Varta hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und auf ein sich weiter deutlich verschlechterndes Marktumfeld für Energiespeicher verwiesen, insbesondere im zweiten Quartal. Varta rechnet nun mit einem Umsatz in der Spanne von 820 bis 870 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen für 2024 mindestens 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für die Varta-Aktie ging es nach volatilem Verlauf 2,1 Prozent nach unten - nach Kursverlusten von 50 Prozent schien die Warnung weitgehend eingepreist zu sein.

Derweil müssen passive Anleger zu den Schlusskursen die beschlossenen Veränderungen in den Indizes nachvollziehen. In den MDAX werden Rational, Traton und Tui für Morphosys, Sixt und SMA Solar aufgenommen, in den TecDAX Elmos für Morphosys. Und im SDAX feiern Douglas ihr Debüt, Wüstenrot & Württembergische sowie Pfeiffer Vacuum müssen weichen.

Der SDAX stand nicht nur mit den Indexveränderungen im Fokus, sondern weil er am Freitag 25 Jahre alt wurde. Er umfasst die 70 Unternehmen hinter dem DAX und dem MDAX. "Und der SDAX ist eine Erfolgsgeschichte", sagt ein Marktanalyst. In den vergangenen zehn Jahren hat der SDAX sowohl den DAX als auch den MDAX deutlich geschlagen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.163,52 -0,5% +8,56%

DAX-Future 18.348,00 -0,4% +6,66%

XDAX 18.167,52 -0,4% +8,35%

MDAX 25.325,64 -1,5% -6,68%

TecDAX 3.289,89 -0,7% -1,42%

SDAX 14.478,95 -0,8% +3,71%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,52 +12

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 28 1 8.139,9 158,2 61,8

MDAX 8 42 0 1.055,7 57,5 31,8

TecDAX 6 23 1 2.250,2 51,6 22,9

SDAX 18 51 1 196,1 11,7 5,6

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2024 11:44 ET (15:44 GMT)