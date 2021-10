XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - SAP unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Verlusten geschlossen. Etwas belastend wirkten die Nachrichten aus China. Dort fürchtet man einen Dominoeffekt durch den überschuldeten Baukonzern Evergrande. Dessen Aktien brachen ein, nachdem ein Teilverkauf des Konzerns gescheitert war. Der Bausektor trägt in China deutlich stärker als in anderen Volkswirtschaften zum BIP bei. Ansonsten machte die Berichtssaison in Einzeltiteln die Musik. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 15.473 Punkte.

SAP büßten 3,1 Prozent ein. Im frühen Geschäft stützten noch gute Geschäftszahlen der Tochter Qualtrics. Am Nachmittag setzte aber Verkaufsdruck in dem Papier ein. Im Handel wurde auf die Telefonkonferenz des Softwarekonzerns verwiesen. Dort habe sich SAP zurückhaltend zum Lizenzgeschäft geäußert. Belastend wirkten auch die schlecht aufgenommenen Geschäftszahlen von IBM. Derweil ging es für Software AG nach Drittquartalszahlen um 2,2 Prozent nach oben - die Ergebnisseite blieb klar über den Erwartungen.

Uniper hebt die Ziele an

Uniper reagierten mit Aufschlägen von 1,3 Prozent auf die vorläufigen Neunmonatszahlen und die Anhebung der Unternehmensziele für das laufende Jahr. Der Versorger rechnet nun mit einem bereinigten EBIT 2021 von 1,05 bis 1,30 Milliarden Euro nach bislang 800 Millionen bis 1,05 Milliarden. In einer Ende August veröffentlichten Studie ging die NordLB noch von einem bereinigten EBIT im laufenden Jahr von 925 Millionen Euro aus.

Sartorius überwanden die jüngste Kursschwäche und gewannen 4,3 Prozent und waren damit DAX-Gewinner. Für Ernüchterung hatte am Vortag gesorgt, dass das Unternehmen nicht wie von vielen erwartet die Jahresziele angehoben hatte. Nun setzte sich allerdings die Meinung durch, dass die nur bestätigten Jahresziele konservativ seien. So glaubt Warburg, dass die Prognose für das Gesamtjahr leicht zu erreichen oder gar zu übertreffen sei.

Metro schlossen nach volatilem Handel 0,3 Prozent tiefer. Positiv vermerkten die Analysten von Baader, dass Metro bei Umsatz und Ergebnis das obere Ende der prognostizierten Spanne für 2020/21 erreicht habe. Eine leichte Umsatzsteigerung wurde durch Westeuropa ausgelöst, während der Umsatz in Deutschland aufgrund von Rückgängen bei "anderen Kundengruppen" zurückging.

Shop Apotheke fallen im Gefolge von Zur Rose

Für Shop Apotheke ging es 4,2 Prozent nach unten. Die Aktie wurde belastet von Zur Rose (-7,7%). Die Schweizer Online-Apotheke hatte die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 15 von zuvor 20 Prozent gesenkt. Hintergrund ist die pandemiebedingte Nachfrageschwäche bei rezeptfreien Medikamenten. Gute Geschäftszahlen der Tochter Cimic verhalfen Hochtief zu Kursgewinnen von 1,3 Prozent.

Die Aktie von TLG Immobilien stieg um 15,5 Prozent auf 31,75 Euro. Aroundtown plant ein Delistingangebot für TLG und bietet den TLG-Aktionären 31,67 Euro je Aktie. Im Fahrwasser stiegen auch die Aktien der WCM um 14,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.472,56 -0,3% +12,78%

DAX-Future 15.464,00 -0,3% +13,43%

XDAX 15.479,99 -0,2% +13,26%

MDAX 34.717,36 +0,5% +12,73%

TecDAX 3.780,26 +0,8% +17,66%

SDAX 16.874,76 +0,7% +14,29%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,36 -25

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 20 19 1 3.308,2 54,6 54,7

MDAX 29 21 0 594,1 35,0 48,4

TecDAX 17 12 1 986,5 24,5 23,8

SDAX 43 25 2 216,8 10,6 13,4

