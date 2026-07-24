XETRA-SCHLUSS/Fallende Ölpreise treiben - SAP legen weiter zu

27.07.26 17:59 Uhr

DOW JONES--Mit einem kräftigem Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel verabschiedet. Der DAX legte um 1,0 Prozent auf 25.361 Punkte zu. Gestützt wurde die Stimmung durch eine Pause im USA-Iran-Konflikt. Dies ließ die Ölpreise deutlich zurückfallen. Für die Sorte Brent ging es von rund 100 Dollar in der Vorwoche unter die Marke von 90 Dollar. Die Märkte reagierten darauf mit einem Anstieg der Risikobereitschaft.

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Dazu stellten sich Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte ein, und wichtigen Ergebnissen von US-Technologie-Konzernen wie Apple, Microsoft, Amazon und Meta. Hier liegt der Marktfokus fast ausschließlich auf ihren Investitionen in Daten-Center für den KI-Bereich.

Bei SAP ging die Rally der Vorwoche mit einem Plus von 7,9 Prozent weiter. Der Softwarekonzern hatte die Anleger mit starken Umsatzzahlen und der Widerstandsfähigkeit seines Cloud-Geschäfts überrascht. Schon am Freitag hatten die Aktien über 9 Prozent höher geschlossen. Auch andere Cloud-Anbieter wie Ionos legten 5,6 Prozent zu. Gesucht waren auch Aktien der Fluglinien, bei Lufthansa ging es um 1,9 Prozent nach oben.

Zusätzlich profitierten die klassischen Software- und Cloud-Firmen von einer heftigen Rotation innerhalb des Tech-Sektors: "Das zeigt eine deutliche Verschiebung der Anlagepräferenzen von KI hin zu mehr Consumer-Elektronik und alter Softwaretechnik", sagte ein Händler. Im DAX verloren Infineon 4,5 Prozent.

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Hochtief schlossen 3 Prozent tiefer. Sie hatten zwar ihre Geschäftsprognose für das Jahr 2026 angehoben. Da jedoch ein Großteil aus dem Bereich Daten-Center aus dem KI-Bereich stammt, wurden sie davon thematisch mit nach unten gezogen.

Im DAX gesucht waren Zalando mit einem Kursaufschlag von 4,1 Prozent und Scout24, die um 4,8 Prozent zulegten. Bei den Versorgern Eon (-2,5%) und RWE (-2,6%) ging es dagegen wegen der Schwäche der europäischen Energieaktien nach unten.

Die Aktien der Porsche AG gewannen 0,1 Prozent. Porsche senkt Personalkosten, verlängert die Standortgarantie für Zuffenhausen und Weissach und baut bis 2035 weitere 5.000 Stellen ab.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.361 +1,0 3,8

DAX-Future 25.470 +1,2 2,0

XDAX 25.376 +1,2 3,3

MDAX 32.107 +0,4 5,0

TecDAX 3.809 +1,0 5,5

SDAX 18.276 +0,3 6,5

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,94 +48,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

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July 27, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)