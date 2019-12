XETRA-SCHLUSS/Fest nach Berg- und Talfahrt

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wieder nach oben gegangen. Die Richtung gibt weiterhin der US-chinesische Handelskonflikt vor. Nun werden die jüngsten Aussage dahingehend interpretiert, dass es doch vor dem 15. Dezember zu einem "Phase-Eins-Abkommen" zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt kommen könnte. Doch der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern, von daher könnten die Schwankungen an den Aktienmärkte weiter anhalten. Aber auch der Eurozone -PMI für den Service-Bereich lieferte einen positiven Impuls, er wurde am Vormittag nach oben revidiert auf 52,2 nach 51,5 in der ersten Lesung. Der DAX schloss 1,2 Prozent höher bei 13.141 Zählern.

US-Airline fliegt mit Airbus

Positiv wurde an der Börse für den europäischen Flugzeug- und Rüstungskonzern Airbus (plus 3,1 Prozent) gewertet, dass United Airlines Holdings mit Airbus den Kauf von 50 Langstreckenflugzeuge vereinbart, um ihre veraltete Flotte aus Boeing-757-Maschinen zu ersetzen. Die Boeing-Maschinen sollen in den kommenden Jahren ausgemustert werden. Der Auftrag an Airbus ist ein Rückschlag für den US-Konkurrenten Boeing.

Im DAX gehörten SAP mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den Gewinnern. Bei den Walldorfern wurde ein Interview mit Co-Vorstandschef Christian Klein positiv aufgenommen. Dieser kündigte an, die milliardenschwere Einkaufstour zu beenden. Außerdem habe SAP den adressierbaren Markt auf 500 Milliarden Dollar ausgeweitet und man sehe eine "hohe Investitionsbereitschaft" unter den Kunden.

Für Teamviewer ging es um 2,9 Prozent und für TLG Immobilien um 0,2 Prozent nach oben. Beide Aktien könnten am Abend, wenn die Deutsche Börse auf Basis der November-Rangliste entscheidet, den Aufstieg in den MDAX schaffen, heißt es seitens der Indexexperten der LBBW.

Für Verstimmung sorgte der Insolvenzantrag von Mologen. Am Vortag seien noch laufende Finanzierungsgespräche mit "zwei potenziellen Investorengruppen" verkündet worden und ein Tag danach folge die Insolvenz, rügt ein Händler. Mologen brachen um 77 Prozent ein.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 68,4 (Vortag: 87,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (Vortag: 3,66 ) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und 4 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.140,57 +1,16% +24,45%

DAX-Future 13.150,00 +1,24% +24,50%

XDAX 13.151,06 +0,76% +24,29%

MDAX 27.241,08 +1,28% +26,19%

TecDAX 3.041,98 +1,23% +24,15%

SDAX 12.152,35 +1,62% +27,80%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,61 -47

===

