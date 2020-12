XETRA-SCHLUSS/Fester - Cropenergies und Südzucker mit Lockdown-Warnung

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der Ankündigung eines harten Lockdowns in Deutschland ab Mittwoch ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Positiv wurde gewertet, dass die Post-Brexit-Gespräche doch weitergeführt werden. Damit bleibt zumindest die Option offen, dass es doch noch zu geordneten Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien ab dem kommenden Jahr kommt. Für den DAX ging es um 0,8 Prozent auf 13.223 Punkte nach oben.

Erste Unternehmen warnen vor Lockdown-Folgen

Derweil haben die um sich greifenden Lockdowns wieder Auswirkungen auf Unternehmensebene. Der Bioethanolhersteller Cropenergies muss seine Jahresprognose wegen der Auswirkungen der zweiten Corona-Welle und der damit verbundenen Einschränkungen wieder senken. Die Südzucker-Tochter hatte ihren Ausblick am 15. September zunächst erhöht. Auch die Mutter senkte die Prognosen. Die Börsianer wurden auf dem falschen Fuß erwischt und schickten die Aktien in den Keller: Südzucker brachen um 9,3 Prozent ein und Cropenergies um 18,3 Prozent.

Während die Baumärkte beim Lockdown im Frühjahr noch ausgenommen waren, was zu einem Renovierungsboom in Deutschland geführt hatte, müssen nun auch diese schließen. Dies trifft in Deutschland die Aktien von Hornbach Baumarkt, diese schloss 4,6 Prozent tiefer, die der Holding verlor 4,8 Prozent. Gesucht waren mit dem neuen Lockdown Aktien von Internet-Einzelhändlern: Zalando gewannen 6,7 Prozent, Delivery Hero 4,7 Prozent oder Zooplus 4 Prozent.

Varta macht Hoffnung auf Dividende

Die Aktien von Varta legten um 0,7 Prozent zu. Der Batteriehersteller will erstmals Dividenden zahlen. Das sagte Varta-Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, Tojner sprach jedoch von einer "signifikanten Dividende". Die Analysten der Commerzbank rechnen bei einem erwarteten 2020er-Gewinn je Aktie von 3 Euro mit einer Ausschüttung in Höhe von 0,65 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 63,0 (Freitag: 82,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,11 (Freitag:!3,57) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.223,16 +0,83% -0,20%

DAX-Future 13.233,00 +0,93% +1,36%

XDAX 13.234,95 +0,71% +0,76%

MDAX 29.727,59 +0,40% +5,00%

TecDAX 3.111,00 +0,30% +3,19%

SDAX 14.019,16 +0,49% +12,05%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,40 -19

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 11:56 ET (16:56 GMT)