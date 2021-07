XETRA-SCHLUSS/Fester - Gute Konjunkturlaune treibt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus sind deutsche Aktien am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Gesucht waren Titel wie SAP und Heidelbergcement, die Autowerte erholten sich teils von ihrer jüngsten Verluststrecke und Deutsche Post legten gute Zahlen vor.

Für positive Stimmung sorgten daneben BIP-Prognosen der EU-Kommission. Sie erwartet nun für den Euroraum einen Anstieg von 4,8 Prozent in diesem Jahr. Bei ihrer Frühjahrsprognose waren es nur 4,3 Prozent gewesen. Für Deutschland geht sie nun von 3,6 statt 3,4 Prozent Wachstum aus.

Der DAX stieg um 1,2 Prozent auf 15.693 Punkte. Weitere Impulse werden dann am Abend vom Protokoll der Sitzung der US-Notenbank erwartet.

Stabiles Wachstum gesucht - Deutsche Post reisst nicht vom Hocker

Deutsche Post legten vorgezogene Zahlen zum zweiten Quartal vor und erhöhten zudem ihre mittelfristige Gewinnprognose. Den Markt riß das nicht mehr vom Hocker: Mit der sich weiter abschwächenden Corona-Pandemie zeige sich, dass hohe Markterwartungen nur noch schwer zu übertreffen seien, hieß es. Die Aktien legten nur um 0,5 Prozent zu.

Auch bei Shop Apotheke war Corona kein Kurstreiber mehr: Die Aktien verloren trotz eines zweistelligen Einbruchs am Vortag weitere 4,1 Prozent.

SAP stiegen indes um 3,5 Prozent auf 124,50 Euro, nachdem die Bank of America die Aktien mit einem Kursziel von 150 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Auch bei Heidelbergcement ging die Rally mit plus 4,2 Prozent weiter. Hier gab es positive Analystenkommentare von der UBS, nach Jefferies am Vortag. Bei Adidas trieb ein Kurszielerhöhung durch HSBC die Aktie um 2,1 Prozent nach oben.

Bei Autowerten ließ der Verkaufsdruck im Handelsverlauf etwas nach, Daimler fielen nur noch um 0,7 Prozent, VW stiegen sogar um 1,6 Prozent. Gesundheitswerte waren gesucht, so kletterten Sartorius um weitere 1,6 Prozent. Sie hatten am Vortag die Prognose erhöht. Für die Aktien von Siemens Healthineers ging es um 2,6 Prozent aufwärts. Bei Nordex (+3,7%) trieben erneut gute Auftragseingänge.

Hochtief gaben indes um 2,9 Prozent nach. Sie litten unter Berichten, ihr Großaktionär Atlantia könnte seinen Anteil verkaufen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.692,71 +1,2% +14,39%

DAX-Future 15.690,00 +1,4% +14,94%

XDAX 15.706,35 +1,3% +14,90%

MDAX 34.799,17 +0,7% +13,00%

TecDAX 3.643,80 +1,2% +13,42%

SDAX 16.262,79 +0,1% +10,15%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,94 +34

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 5 0 3.154,3 59,7 53,8

MDAX 41 18 1 1.101,4 35,4 37,4

TecDAX 23 7 0 966,9 24,8 20,2

SDAX 38 29 3 180,5 8,5 9,1

