XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Aber unter Tageshoch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag noch etwas nach oben gegangen. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 13.339 Punkte. Nachdem zunächst frische Kapitalzuflüsse zum Monatsanfang die Kurse noch deutlicher angetrieben hatten, setzten später Gewinnmitnahmen ein, auch weil die Renditen wieder deutlich stiegen. "Einen Tag vor der Sitzung der US-Notenbank Fed ist die Nervosität am Markt deutlich spürbar", so Marktstratege Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Ein Teil der Investoren habe Angst, dass eine auf Kurs bleibende Fed auch diese Erholungsrally beende. Der andere Teil hoffe wieder einmal darauf, dass die Notenbank dieses Mal zumindest verbal dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus näherkomme und damit die Rally weitergehe.

Besonders stark erholen konnten sich nun die Verlierer des bisherigen Börsenjahres, so stiegen im DAX Vonovia um 2,5 Prozent, Puma um 3,6 Prozent und Zalando um 4,2 Prozent. "Anleger setzen auf fallen angels", also auf so genannte gefallene Engel, weil Marktteilnehmer hier noch viel Erholungspotenzial sähen, so ein Händler. Im MDAX ging es mit Hellofresh und mit Delivery Hero um jeweils 7,5 Prozent nach oben, Varta gewannen 8,2 Prozent. Im SDAX zogen Shop Apotheke und About You um je 7,6 Prozent an. Scayle, die B2B-E-Commerce-Plattform von About You, hat im laufenden Jahr bisher Neukunden mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Millionen Euro gewonnen.

Auf der anderen Seite gerieten Titel unter Druck, die in diesem Jahr bisher stabil im Markt lagen. So fielen Beiersdorf um 1,8 Prozent und Deutsche Börse um 1,6 Prozent. Größter DAX-Verlierer waren allerdings Sartorius mit einem Minus von 3,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.338,74 +0,6% -16,03%

DAX-Future 13.361,00 +0,5% -15,69%

XDAX 13.342,32 +0,6% -15,81%

MDAX 24.019,05 +1,4% -31,61%

TecDAX 2.857,47 +0,4% -27,11%

SDAX 11.402,33 +1,1% -30,54%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,62% +11

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 13 0 2.366,1 51,9 59,5

MDAX 34 12 2 491,6 35,5 37,0

TecDAX 18 11 1 522,2 18,8 21,8

SDAX 53 17 0 121,8 9,7 8,7

===

November 01, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)