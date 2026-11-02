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XETRA-SCHLUSS/Freundlich dank Ölpreisrückgang und niedrigerer Marktzinsen

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.22 EUR 2.01 EUR 6.24 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
48.64 EUR 0.90 EUR 1.90 %
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Infineon AG
52.05 EUR 1.28 EUR 2.52 %
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init innovation in traffic systems SE
33.15 EUR -8.45 EUR -20.31 %
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Lufthansa AG
7.44 EUR 0.29 EUR 4.09 %
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Siemens Energy AG
130.26 EUR 3.56 EUR 2.81 %
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TUI AG
7.34 EUR 0.38 EUR 5.46 %
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DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz ist der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor den US-Zwischenwahlen. Stützend wirkte der deutlich gefallene Ölpreis, der Inflationssorgen linderte und auch am Anleihemarkt die Renditen etwas zurückkommen ließ. Derweil hat die deutsche Industrie im Oktober an Dynamik gewonnen: Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,2 von 53,9 Punkten. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 54,2 ermittelt worden. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 25.981 Punkte.

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Im DAX gewannen Fresenius 1,6 Prozent. Das Unternehmen hatte eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Die neue Partnerschaft mit WuXi erweitert aus Sicht der DZ Bank die langfristigen Wachstumsperspektiven von Fresenius insbesondere für die Zeit nach 2030 deutlich. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Gesucht waren ferner Infineon, die um 2,9 Prozent zulegten. Die Titel erholten sich im Einklang mit anderen Aktien mit KI-Bezug, die am Freitag von Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen belastet worden waren. Siemens Energy verbuchten ein Plus von 2,4 Prozent. Aixtron verbesserten sich um 3,9 Prozent.

Vom Rückgang des Ölpreises profitierten Lufthansa mit plus 4,1 Prozent. Tui gewannen 5,9 Prozent.

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Im SDAX brachen Init Innovation in Traffic um 20,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den operativen Gewinn gesenkt hatte.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.981 +0,6 6,1

DAX-Future 26.089 +1,1 5,0

XDAX 25.993 +1,1 5,7

MDAX 30.855 +1,3 0,8

TecDAX 4.116 +0,6 13,6

SDAX 18.218 +0,9 6,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,62 +19,0

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*gerundet

Kontakt: maerkte@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

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