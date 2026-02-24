DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,6%Nas23.126 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,95 -0,4%Gold5.208 +1,2%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
XETRA-SCHLUSS/Freundlich - DAX wieder über 25.000 Punkten

25.02.26 17:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der DAX ist zur Wochenmitte wieder über die Marke von 25.000 Punkten gestiegen und hat den Handel mit einer freundlichen Tendenz beendet. Keine Akzente und damit auch kein Störfeuer gingen von der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation aus. In dieser verteidigte er wie erwartet seine harte Linie bei Zöllen und zeichnete zudem ein rosiges Bild der US-Wirtschaft. Schwache deutsche GfK-Konsumklimadaten bewegten nicht. Auch nicht die wie erwartet ausgefallene Revision des deutschen BIP im vierten Quartal 2025. Wie in der ersten Lesung betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland 0,3 Prozent.

Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 25.176 Punkte und schloss knapp unter seinem Tageshoch. Im Blick hatten die Anleger bereits die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia nach Börsenschluss in den USA. Als das Symbol des KI-Hypes schlechthin haben die Nvidia-Zahlen oft Signalwirkung über das Unternehmen hinaus - nicht nur für Halbleiter- und Wachstumsaktien, sondern für den gesamten Markt. ".... Der Nvidia-Bericht hat das Potenzial, die aktuellen KI-Sorgen zu lindern. Er hat aber auch das Potenzial, sie deutlich zu verstärken", hieß es bei QC Partners. Neben Nvidia wird nachbörslich auch der SAP-Wettbewerber Salesforce seine Bücher öffnen.

Fresenius gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent und erholten sich damit von zwischenzeitlichen Verlusten. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von durchwachsenen Geschäftszahlen mit positiven Aspekten. Die Analysten stellten ein starkes organisches Wachstums positiv heraus. Zudem verweisen sie auf ein stärkeres Wachstum der Patientenzulassungen bei Helios Spanien. Dagegen habe das Ergebnis je Aktie im vierten Quartal den Konsens um 3 Prozent verfehlt. Bemängelt wurde auch die Wachstumsprognose für das Ergebnis je Aktie bei konstanten Wechselkursen von 5 bis 10 Prozent für 2026 - der Konsens habe hier 11 Prozent veranschlagt.

Für Heidelberg Materials ging es nach Zahlen um 0,4 Prozent nach unten. Laut den Analysten von Raiffeisen kam das Rekordergebnis nicht gut an, weil das Baustoffunternehmen beim Umsatz erneut nicht auf ganzer Linie überzeugt habe.

Eon hat unspektakuläre Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt. Sie lagen laut den RBC-Analysten bereinigt im Rahmen der Erwartungen. Das Gleiche galt für den Ausblick. Eon zogen um 3,5 Prozent an. Rheinmetall kamen um 2,5 Prozent zurück und profitierten damit nicht von einem Bericht der Financial Times, wonach das Unternehmen nun doch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten soll.

Im MDAX brachen Auto1 um 18,2 Prozent ein. Die Analysten von JP Morgan sahen das vierte Quartal zwar als besser als erwartet an, wiesen aber auf eine etwas schwächere Prognose für das operative Ergebnis und höhere Investitionen hin. Im SDAX ging es für Nagarro ohne neue Nachrichten um 9,6 Prozent abwärts.

Nordex hat starke Viertquartalszahlen vorgelegt, die vor allem auf der Ergebnisseite die Erwartungen geschlagen haben. Erfreuen dürfte die Anleger der Ausblick des Windenergieexperten. Dieser dürfte laut RBC Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen für das operative Ergebnis von rund 16 Prozent zur Folge haben. Nordex haussierten um 17,4 Prozent.

Nach einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren verbilligten sich Jost Werke um 1,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.175,94 +0,8% +2,0%

DAX-Future 25.214,00 +0,5% +1,4%

XDAX 25.173,84 +0,5% +1,6%

MDAX 31.436,80 +0,1% +2,6%

TecDAX 3.749,00 +0,9% +2,6%

SDAX 17.958,54 +0,4% +4,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,65 -4

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)

