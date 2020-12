XETRA-SCHLUSS/Freundliche Grundstimmung trägt - VW der Gewinner

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Der harte Lockdown, der ab Mittwoch das öffentliche Leben in Deutschland in großen Teilen einschränkt, belastete nicht. Positiv wurden dagegen Konjunkturdaten aus China gewertet, denn dort wächst die Wirtschaft bereits wieder deutlich. Dies erhofft man sich an der Börse auch für die deutschen Unternehmen im kommenden Jahr. Der DAX schloss 1,1 Prozent höher bei 13.363 Punkten.

Den größten Gewinner stellte die VW-Aktie mit einem Aufschlag von 7,6 Prozent. Hier wurde positiv gewertet, dass CEO Herbert Diess aus dem jüngsten Machtkampf in der Führungsriege nun gestärkt hervorgeht. Zudem will der Konzern die Effizienz steigern und bei den Materialkosten sparen, was von Analysten gelobt wurde.

Hausse in Ceconomy - auch Metro im Plus

Einen echten Befreiungsschlag erlebte die Aktie von Ceconomy, für sie ging es um 25,1 Prozent nach oben. Hier sei ein jahrelanges Gerangel zwischen dem Unternehmen und der Gründerfamilie von Media Markt, Kellerhals, beigelegt worden. Dies sei wiederholt als Bremsklotz bei Entscheidungen des Unternehmens empfunden worden, hieß es im Handel. Warburg sieht die Ceconomy-Vereinbarung mit Convergenta (Kellerhals Gruppe) über den Erwerb des Minderheitsanteils an der Media-Saturn Holding als wichtigen strategischen Meilenstein zur Rückgewinnung der vollen Flexibilität.

Metro gewannen 5,8 Prozent trotz eines gedämpften Ausblicks. Gut sei allerdings der Dividendenvorschlag von 0,70 Euro je Aktie, der aufgrund der hohen Dividendenrendite den Kurs stützte, hieß es aus dem Handel.

Auffallend freundlich tendierten zudem die Stahlwerte, so legten Klöckner & Co um 4 Prozent zu, Thyssenkrupp und Salzgitter gingen jeweils 6,8 Prozent höher aus dem Handel. Hier stützte der angehobene Ausblick des Stahlhändlers Klöckner, bei dem eine stärker als erwartete Erholung der Nachfrage im vierten Quartal und ein verbessertes Preisniveau für Zuversicht sorgen. Er hob die Erwartung für das operative Ergebnis 2020 an und geht von einem guten Start ins neue Jahr aus. Zudem erhöhte aus dem Stahlsektor auch Outokumpu aus Finnland den Ausblick.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,3 (Vortag: 63,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 3,11) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.362,87 +1,06% +0,86%

DAX-Future 13.367,50 +0,96% +2,39%

XDAX 13.368,77 +1,24% +1,78%

MDAX 29.743,89 +0,05% +5,05%

TecDAX 3.112,54 +0,05% +3,24%

SDAX 14.227,45 +1,49% +13,71%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,25 -14

===

