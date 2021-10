XETRA-SCHLUSS/Gemächlich aufwärts - Munich Re überzeugt mit Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im Plus geschlossen. Nach einem vergleichsweise ruhigen Handel stieg der DAX 0,3 Prozent auf 15.516 Punkte. Etwas hektisch wurde es allenfalls, wenn ein Unternehmen überraschend Geschäftszahlen vorlegte wie Munich Re oder aber negativ überraschte, wie am Morgen Software AG. Nach dem kräftigen Plus in der Vorwoche sind die Anleger nun etwas vorsichtiger geworden, in Folge befinden sich die Aktienmärkte in etwas ruhigerem Fahrwasser. Allenfalls erstaunlich ist, dass die Zinsen ebenfalls steigen, die der zehnjährigen Bundesanleihe um 3 Basispunkte auf minus 0,115 Prozent.

Munich Re dürfte nach gutem Quartal Jahresziel erreichen

Die Aktie des Münchener Rückversicherers gehörte mit Plus 2,6 Prozent zu den großen Gewinnern im DAX. Munich Re habe im dritten Quartal trotz einer hohen Schadensbelastung gut abgeschnitten, so die Analysten der Citi. Das Ergebnis von 0,4 Milliarden Euro liege klar über der kürzlich ermittelten Konsensschätzung eines ausgeglichenen Ergebnisses. Wichtig sei aber, dass das Unternehmen nach den nun vorgelegten Zahlen sein Jahresgewinnziel von 2,8 Milliarden Euro erreichen dürfte. Die Konsensschätzung hierfür liege bei 2,6 Milliarden Euro.

Die negative Überraschung des Tages lieferte gleich am Morgen die Software AG, die Aktie schloss knapp 11 Prozent im Minus. Die Auftragseingänge lagen im dritten Quartal unter den Erwartungen der Analysten von Bryan Garnier. Trotz des zweistelligen Wachstums wirkten die Order bei Digital enttäuschend, da sie zum unteren Rand der vorherigen Prognosespanne hin korrigiert worden seien.

Für die Aktie von Jenoptik ging es nach zwei kleineren Zukäufen um knapp 5 Prozent nach oben. Damit stärke sich das Unternehmen im Bereich der Photonik, so ein Marktteilnehmer. Als strategisch sinnvoll werde zudem die Stärkung im Bereich der Endmärkte für Halbleiter und Messtechnik gewertet, die überproportional wachsen sollten. Die Aktie von Sixt legte zwischenzeitlich auf 142,20 Euro zu und notierte damit auf Rekordhoch. Damit lieferte die Aktie ein technisches Kaufsignal, der fundamentale Trend zeigt ebenfalls nach oben. Eine positive Analyse durch Stifel half dem Kurs auf die Sprünge.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.515,83 +0,3% +13,10%

DAX-Future 15.499,00 +0,2% +13,68%

XDAX 15.517,60 +0,2% +13,52%

MDAX 34.590,36 +0,6% +12,32%

TecDAX 3.741,93 +0,5% +16,47%

SDAX 16.754,08 +0,6% +13,47%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,45% -65

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 17 1 2.857,1 49,6 49,5

MDAX 34 16 0 666,3 43,2 34,8

TecDAX 16 14 0 782,1 27,2 22,3

SDAX 38 31 1 209,7 9,8 9,1

