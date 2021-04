XETRA-SCHLUSS/Gewinnmitnahmen - Zahlen aus zweiter Reihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Die Stimmung wurde übergeordnet aber weiter als gut beschrieben. Unternehmenszahlen gab es aus der zweiten Reihe. Die Berichterstattung zum ersten Quartal nimmt langsam an Fahrt auf. Am Donnerstag steht die geldpolitische Entscheidung der EZB im Blick. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 15.368 Punkte. Zum Handelsstart hatte der Index bei 15.502 Punkten ein neues Rekordhoch markiert.

Schaeffler-Zahlen stützen Aktie

Nach besseren vorläufigen Zahlen für das erste Quartal legten Schaeffler 0,6 Prozent zu. Der Autozulieferer hat Umsätze von 3,56 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 11,3 Prozent erzielt. Der Margenwert liegt deutlich über der Jefferies-Schätzung von 9 Prozent. Beim Umsatz hatten die Analysten mit einem Wert von 3,47 Milliarden Euro gerechnet. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal wird Schaeffler am 12. Mai 2021 veröffentlichen.

Trotz vorläufiger Geschäftszahlen über Erwartungen verloren Wacker Neuson 2,2 Prozent. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 434 Millionen Euro erzielt. Der Marktkonsens lag laut Erhebung des Unternehmens bei 481 Millionen Euro. Die EBIT-Marge fiel mit 7,2 Prozent ebenfalls klar besser als die Markterwartung von 7,2 Prozent aus. Nach zuletzt stark gestiegenen Kursen reagierte die Aktie aber kaum noch auf die besseren Zahlen.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec ging nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal praktisch unverändert aus dem Handel. Der Medizintechnikkonzern konnte den Schwung aus dem ersten Quartal mitnehmen, im Handel wurde besonders auf die Marge von 22,4 Prozent im Berichtsquartal verwiesen. Das EBIT-Margenziel für das Jahr quantifizierte das Unternehmen auf 20 Prozent und damit leicht höher als zum Beispiel die Analysten der Commerzbank, die mit 18 Prozent rechnen. Nachdem die Aktie allerdings jüngst gut performt habe, sei ein Gros der guten Nachrichten eingepreist, hieß es.

Analysten machen Kurse

Hellofresh gewannen 0,9 Prozent auf 74,32 Euro, Metzler hat das Kursziel auf 99 Euro angehoben. HSBC hat laut Marktteilnehmern Bilfinger auf "Hold" heruntergenommen mit einem Kursziel von 35 Euro, der Kurs fiel daraufhin um 5,8 Prozent. Elringklinger verloren 3,5 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung durch die LBBW. Vonovia büßten mit Ausschüttung der Dividende 3 Prozent ein.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.368,39 -0,59% +12,02%

DAX-Future 15.371,00 -0,68% +12,45%

XDAX 15.356,80 -0,90% +12,35%

MDAX 33.098,46 -0,50% +7,48%

TecDAX 3.511,39 -0,40% +9,29%

SDAX 15.927,37 -1,11% +7,87%

Bund-Future 170,46 -37

DAX 9 21 0 3.223,7 61,8 82,8

MDAX 23 37 0 911,4 37,7 45,3

TecDAX 12 18 0 746,0 27,5 32,6

SDAX 16 53 1 236,8 11,7 10,3

