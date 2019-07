XETRA-SCHLUSS/Gewinnwarnungen begleiten ruhigen Wochenstart

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Einen vergleichsweise ruhigen Start in die Woche hat der deutsche Aktienmarkt erwischt. Am Mittag schoss der DAX mit einer Kreise-Meldung, wonach in der kommenden Woche die US-chinesischen Handelsgespräche wieder aufgenommen werden sollen, ein paar Punkte nach oben. Ansonsten gab es einmal mehr Gewinnwarnungen, wie schon so häufig in dieser Berichtssaison. Am Nachmittag senkte Klöckner den Ausblick, an der Börse wurde nicht ausgeschlossen, dass auch Thyssenkrupp noch diesen Weg gehen muss. Eine Minute vor Handelsschluss kam dann auch noch Dürr (minus 2,7 Prozent) um die Ecke. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 12.289 Punkten.

Stahlhändler Klöckner senkt den Ausblick

Die Gewinnwarnung von Klöckner kam ebenfalls nicht überraschend. Nach einem enttäuschenden zweiten Quartal erwartete der Stahlhändler das EBITDA bei 140 bis 160 Millionen Euro nach 180 bis 200 Millionen zuvor. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Mensch und Maschine Software wurde für das Jahr dagegen optimistischer, die Aktie legte 9,4 Prozent zu.

Ein möglicher Handelsstreit zwischen den USA und Europa lastete bereits seit Längerem auf dem Sentiment für den Automobilsektor. Daher ließ die Nachricht aufhorchen, dass sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dafür einsetzt, die Zölle bei wichtigen Industrieprodukten - wie Autos - auf null zu senken. "Zwar wissen wir nicht, was am Ende dabei herauskommt", so Analysten Arndt Ellinghorst von Evercore. Ein solches Abkommen nähme aber das Schlagzeilenrisiko für die gesamte Branche. Der Sektor der europäischen Automobilwerte schloss 0,6 Prozent im Plus, Daimler und Continental legten jeweils über 1 Prozent zu.

Den schwächsten Wert im DAX stellten Munich Re mit einem Minus von 1,1 Prozent, nachdem die Jefferies-Analysten die Titel des Rückversicherers auf "Underperform" gesenkt hatten. Dem Rückversicherer sei im zweiten Quartal eine geringe Zahl an Naturkatastrophen ebenso zugute gekommen wie zahlreiche Kapitalgewinne. Allerdings lasse der Gewinnausblick noch eine Menge zu wünschen übrig, hieß es.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,3 (Vortag: 80,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,57 (Vortag: 3,53) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, zehn -verlierer und eine unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.289,40 +0,24% +16,39%

DAX-Future 12.290,50 +0,34% +16,21%

XDAX 12.301,01 +0,41% +16,25%

MDAX 25.855,70 +0,04% +19,77%

TecDAX 2.894,01 +0,96% +18,11%

SDAX 10.988,99 +0,62% +15,56%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,77% +34

