XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Allianz-Absturz belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Gewinnen in die Woche gestartet. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe war zwar auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gesunken, was für etwas Zurückhaltung sorgte. Das lag unter anderem an den schweren Überschwemmungen in Zentralchina. Das chinesische Politbüro der KP hatte allerdings auf die zuletzt zunehmend schwächeren Wirtschaftsdaten reagiert und mehr Unterstützung für die Wirtschaft signalisiert. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.569 Punkte.

Ohne den Kurseinbruch von 7,8 Prozent von Allianz hätte sich der DAX besser entwickelt. Klagen und Untersuchungen in den USA könnten sich laut Allianz erheblich auf künftige Finanzergebnisse auswirken. "Die Klagen sind seit langem bekannt", so ein Marktteilnehmer. Juristische Auseinandersetzungen in den USA oder Untersuchungen US-amerikanischer Behörden wie der Börsenaufsicht SEC oder des US-Justizministeriums seien nicht angenehm, zumal der Ausgang teilweise schwer bis gar nicht zu prognostizieren sei, so die NordLB.

FMC werden weiter verkauft

FMC verloren 2,4 Prozent und wurden damit weiter verkauft. Das Unternehmen hatte am Freitag enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen vorgelegt. Fresenius Medical Care (FMC) leidet unter der Covid-Krise besonders heftig. Dialysepatienten sind aufgrund ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Verfassung besonders durch eine Covid-Erkrankung gefährdet und sterben häufiger. Seit Pandemiebeginn hat FMC laut der LBBW rund 15.000 Patienten, davon 11.200 in den vergangenen zwölf Monaten, wegen Covid-19 verloren. Hoffnung bietet der Impffortschritt. Fresenius verloren 1 Prozent.

Vonovia und Deutsche Wohnen geben nicht auf: Nach dem gerade erst gescheiterten Übernahmeversuch unternimmt Vonovia einen neuen Anlauf für die freundliche Übernahme des Konkurrenten. Dabei ist die Ausgangslage nun wohl etwas besser. So hatte Vonovia zum einen in der vergangenen Woche mitgeteilt, der Konzern halte nun bereits knapp unter 30 Prozent an der Deutschen Wohnen. Zum anderen hat sie das Angebot um 1 Euro auf nun 53 Euro je Aktie nach oben genommen. Vonovia gewannen 2,2 Prozent, Deutsche Wohnen 0,3 Prozent auf 52,80 Euro.

Transaktionen bei Flatexdegiro enttäuschen

Stabilus gewannen nach Zahlenausweis 0,4 Prozent: Der Autozulieferer hatte nach einem guten dritten Quartal den Ausblick konkretisiert. Das Unternehmen erwartet nun für 2021 einen Umsatz von 930 bis 950 Millionen Euro nach zuvor 900 bis 950 bei einer bereinigten EBIT-Marge von 14 bis 15 Prozent nach zuvor 13 bis 15 Prozent.

Für die Aktie von Flatexdegiro brach um 15,6 Prozent ein. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser verwiesen darauf, dass die Zahl der Transaktionen im zweiten Quartal um 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken sei - und damit deutlich stärker, als von ihnen erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.568,73 +0,2% +13,48%

DAX-Future 15.555,00 +0,0% +13,95%

XDAX 15.566,27 +0,0% +13,88%

MDAX 35.384,24 +0,7% +14,90%

TecDAX 3.717,94 +1,0% +15,72%

SDAX 16.549,92 +0,1% +12,09%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,98% +40

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 9 0 3.517,5 53,8 61,3

MDAX 44 14 2 819,5 30,0 37,9

TecDAX 24 4 2 751,4 24,1 29,5

SDAX 44 25 1 234,2 7,5 7,1

===

