XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Berichtssaison macht die Musik

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich der DAX am Mittwoch gut behauptet. Er stieg um 0,2 Prozent auf 24.262 Punkte. Dabei konzentrierten sich die Anleger auf die Berichtssaison, die bei den betroffenen Titeln zu einer uneinheitlichen Tendenz führte. Am Gesamtmarkt warteten die Anleger auf die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank am Abend. Neue relativ starke US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten beeinflussten den DAX kaum, stützten aber den Dollar und trieben auch die Renditen am Anleihenmarkt etwas nach oben.

Sehr stark im Markt lagen Commerzbank. Sie gewannen 4,5 Prozent und notierten so hoch wie seit etwa 14 Jahren nicht mehr. Treiber war Übernahmefantasie, weil der Anteil der italienischen Unicredit laut Marktteilnehmern weiter auf 20,17 Prozent steigt. Hintergrund sei, dass die Commerzbank eigene Aktien eingezogen habe. Der Streubesitz nehme so von etwa 87,8 auf etwa 67,7 Prozent ab, wenn der Unicredit-Anteil nun als Festbesitz gewertet werden sollte.

Nach neuen Geschäftszahlen brachen Adidas um 11,5 Prozent ein. Im Fokus stand der Ausblick. Adidas habe die Prognose für das Gesamtjahr 2025 nur bestätigt, und das spiegele die Unsicherheiten aufgrund von US-Zöllen und makroökonomischen Risiken wider, so die Analysten von Baader. Der Markt hatte mit einer Anhebung der Prognose gerechnet.

BASF notierten fast unverändert, nachdem die endgültigen Zweitquartalszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Das neue Ziel für das operative Ergebnis vor Sondereffekten zwischen 7,3 und 7,7 Milliarden Euro liege in der Mitte etwas unter der Konsenserwartung von 7,6 Milliarden, hieß es von Analysten.

Mercedes-Benz verloren 3,4 Prozent. Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump drückt sich laut Analysten nun auch in den Geschäftszahlen aus. Mit den Zweitquartalszahlen zeige sich, dass Zollaufschläge nicht in Gänze an die US-Kunden weitergegeben werden könnten. Dies drücke die Margen.

Mit Blick auf Porsche AG war von durchwachsenen Geschäftszahlen die Rede. Die Umsätze wie auch der Cashflow seien etwas besser ausgefallen, dafür liege die Marge einen Tick unter den Schätzungen, hieß es im Handel. Das für das Gesamtjahr reduzierte Margenziel belastete nicht, weil die Konsensschätzung bereits niedriger lag. Die Aktie legte um 1,7 Prozent zu.

Gut kamen Geschäftszahlen und Prognose von Siemens Healthineeers an, der Kurs stieg um 2,0 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis liegt laut Analysten der Citigroup 8 Prozent über den Schätzungen. Positiv hoben die Analysten den Auftragseingang hervor. Die angehobene Prognose bewege sich über den Marktschätzungen.

Symrise fielen um 9,1 Prozent und schlossen so tief wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Duft- und Aromenhersteller senkte die Prognose für sein organisches Umsatzwachstum.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.262,22 +0,2% +21,6%

DAX-Future 24.344,00 +0,1% +18,5%

XDAX 24.263,74 +0,1% +22,2%

MDAX 30.940,68 -0,8% +21,8%

TecDAX 3.907,83 +0,4% +13,9%

SDAX 17.719,82 -0,3% +29,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,48 -24

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 16 24 0 2.385,6 51,2 3.424,5 50,2

MDAX 12 35 3 326,3 24,7 601,4 29,7

TecDAX 13 16 1 430,9 14,4 949,9 20,6

SDAX 23 46 1 109,8 21,0 164,3 19,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

