XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Fresenius & FMC trotzen Gewinnwarnung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit knappen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 13.254 Punkte, damit hielt die zuletzt gute Marktstimmung an. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel waren im September wider Erwarten gestiegen. Zudem erholte sich die Wall Street am Nachmittag von den Tagestiefs. Die Börsen befinden sich übergeordnet im Wartemodus im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank bzw. der Bank of England. Die auf ein neues Rekordhoch gestiegene Inflationsrate im Euroraum im Oktober wurde derweil an den Märkten ignoriert. Denn mit Deutschland hatte die größte Volkswirtschaft der Eurozone gerade erst in Sachen Inflation negativ vorgelegt.

Bei Fed-Enttäuschung dürfte der DAX Rückwärtsgang einlegen

Sollte die Fed am Mittwoch keinen Hinweis darauf liefern, dass sich der Zinserhöhungspfad per Dezember abflachen könnte, könnte der aktuellen Party an der Börse schnell der Kater folgen. Die Sitzung der Bank of England folgt am Donnerstag. Diese hat im Reigen der Zentralbanken in der Regel keinen so hohen Stellenwert. Am Freitag steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober an.

Für die Aktien von Fresenius (+5,1%) und FMC (+6,5%) ging es deutlich nach oben. Für Analysten war die Gewinnwarnung von FMC keine Überraschung. Bereits die bisherige Prognose hatte für Berenberg auf einen Gewinnrückgang im unteren bis mittleren Zwanzigerprozentbereich im zweiten Halbjahr hingedeutet. Auch die Gründe, wie eine geringe Steigerung bei Erstattungen und zunehmende Arbeitskosten bei gleichzeitig hohen Energieaufwendungen, standen bereits im Raum. Das dritte Quartal ist für die Analysten zudem nicht so schlecht verlaufen, wie befürchtet. An der Börse wurde die FMC-Aktie seit längerem gemieden. Sie verlor auf Sicht des dritten Quartals 27 Prozent.

Die Gewinnwarnung von FMC zog auch eine ebensolche des Mutterkonzerns Fresenius nach sich. Neben FMC wurde hier zudem Vamed genannt und auch der Dienstleistungsbereich wurde von einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld belastet. Die Fresenius-Titel haben sich gegenüber FMC zuletzt besser gehalten, hier stützten Berichte über den möglichen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott.

Die Aktie der Shop Apotheke gewann nach endgültigen Geschäftszahlen 1,0 Prozent. Die meisten Details waren nach der Mitteilung vom 5. Oktober bereits bekannt. "Das Unternehmen arbeitet erfolgreich an der Rentabilität, dies wird an der Börse honoriert", so ein Aktienhändler.

Cancom steigen nach neuer Prognose

Cancom reagierten (+0,4%) volatil auf die Eckdaten für das dritte Quartal und die neue Prognose für das laufende Jahr. Die nun genannten Ziele fielen tendenziell etwas schwächer aus als bislang, lagen aber über den Marktschätzungen. So ging Hauck Aufhäuser für das laufende Jahr von deutlich schwächeren Kennziffern aus.

