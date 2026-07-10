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XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Krise im Nahen Osten perlt ab

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DOW JONES--Trotz neuer militärischer Scharmützel zwischen dem Iran und den USA hat der deutsche Aktienmarkt am Montag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 25.114 Punkte. Nach Einschätzung von Rabobank stufen die Märkte einen neuen Konflikt rund um die Straße von Hormus als beherrschbar ein. Das habe mehrere Gründe. Erstens habe der Abbau von Lagerbeständen den unmittelbaren Druck gemindert. Zweitens bewegten sich die chinesischen Ölimporte auf niedrigem Niveau. Drittens gebe es zunehmend Alternativen zur Straße von Hormus. Und schließlich sei die Nachfrage gefallen. "Diese Dynamik ist langfristig nicht tragfähig. Aber für einige Wochen - höchstens Monate - könnte der Markt bei den Spot-Ölpreisen weiterhin signalisieren 'Es gibt keinen Schmerz'", so die Analysten.

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Unter Druck standen Technologiewerte. Das Wechselbad der Gefühle mit Blick auf das Thema KI setzte sich fort. Ein wichtiger Gradmesser bleibt der technologielastige Kospi. Hier rauschten die Kurse zu Wochenbeginn um 9 Prozent nach unten, in die Tiefe gerissen von den beiden Chipriesen Samsung Electronics (-10%) und SK Hynix (-15%). Infineon verloren 2,9 Prozent und Suss 1,1 Prozent. Der KI-Ausstatter Siemens Energy gab um 1 Prozent nach.

Mit einem zu Wochenbeginn anziehenden Ölpreis ging es für das Lufthansa-Papier um 4,1 Prozent nach unten, die Aktien des Reiseveranstalters Tui büßten 1,1 Prozent ein. Fraport gewannen 1,8 Prozent, hier stützten positive Analystenkommentare. Hapag-Lloyd schlossen 2,7 Prozent fester. Eine neuerliche Schließung der Straße von Hormus würde die Transport-Frachtraten wieder nach oben treiben.

Die Aktien von Hellofresh gaben auch am Montag weiter nach und fielen um 1,6 Prozent zurück. Auch wurde ein neues Rekordtief bei 3,63 Euro markiert. "Seit dem Fall durch den breiten Support um 3,90 Euro kommen jetzt auch laufend Verkäufe durch Stop-Loss-Marken", sagte ein Händler. Die aktuelle Abstufung durch Kepler auf "Reduce" mit Kursziel 3,50 Euro gebe der Aktie nun den Rest. Kräftig nach oben um 17,3 Prozent schossen die Aktien von Docmorris. Die Online-Apotheke wurde von der Deutschen Bank zum Kauf empfohlen, das Kursziel wurde mehr als verdoppelt. Im Sog stiegen Redcare um 7 Prozent.

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Tagesgewinner im DAX waren Brenntag mit Aufschlägen von 3,6 Prozent, Siemens Healthineers verteuerten sich um 2,8 Prozent. Für das Papier der Deutschen Börse ging es um 3 Prozent nach oben - der Börsenbetreiber dürfte in der kommenden Woche ordentliche Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.114 +0,2 2,4

DAX-Future 25.214 -0,1 2,1

XDAX 25.099 -0,1 2,1

MDAX 31.982 +0,2 4,4

TecDAX 3.870 +0,8 6,8

SDAX 18.286 +0,9 6,4

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,21 -34,0

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*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research