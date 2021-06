XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Morphosys brechen mit Übernahme ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem bewegungsarmen Geschäft hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Die Veröffentlichung der EU-Erzeugerpreise spielte am Markt keine Rolle - weil sich die schlimmsten Befürchtungen nicht einstellten. Sie waren mit 7,6 Prozent im April zwar deutlich zum Vorjahr gestiegen, hatten damit die Erwartung von 7,4 Prozent aber nur leicht überschritten. Im Monatsvergleich entsprach der Anstieg von 1,0 Prozent exakt der Erwartung. "Glück gehabt", kommentierte ein Händler. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.603 Punkte.

Constellation-Kauf nicht ohne Risiken für Morphosys

Morphosys reagierten mit einem Kurseinbruch von 12,9 Prozent auf den Kauf von Constellation Pharmaceuticals. Die Übernahme sei mit 1,7 Milliarden Dollar zwar sehr groß, sagte ein Händler, werde aber im Rahmen einer Finanzierungspartnerschaft zum Großteil von Royalty Pharma getragen. Im Gegenzug hat Royalty Anspruch auf bestimmte Lizenzgebühren von Morphosys-Produkten.

Stören dürften sich Morphosys-Aktionäre an der geplanten Beteiligung von Royalty an Morphosys und dem damit verbundenen Verwässerungseffekt, hieß es. Royalty Pharma wird voraussichtlich 100 Millionen Dollar in eine Barkapitalerhöhung von Morphosys unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre investieren. Daneben setzt Constellation auf eine recht neue Technologie, was mit Risiken für Morphosys verbunden ist.

Gut im Markt lagen weiter Autoaktien. In die Branchenwerte fließe weiter frisches Geld mit dem Thema Elektromobilität und vor dem Hintergrund der allgemeinen Konjunkturhoffnungen. "Schon bemerkenswert, dass Autos plötzlich als ESG-konform gespielt werden", meinte ein Händler. Die höhere CO2-Erzeugung bei der Produktion von E-Autos und ihr höheres Gewicht würden einfach verdrängt.

Daimler gewannen 0,8 Prozent und BMW 1,5 Prozent. Für VW ging es gleich um 2,2 Prozent nach oben. Neben dem Sektortrend profitierte die Aktie von der Fantasie bezüglich eines Börsengangs des geplanten Batteriegeschäfts. Hinzu kamen Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG.

Auto1 schwach nach Platzierung

Für Auto1 ging es um 8,3 Prozent nach unten auf 40,90 Euro. Mehrere Anteilseigner haben sich von bis zu 9,76 Millionen Auto1-Aktien getrennt - und zwar zum Stückpreis von 41 Euro. Auch beim Reifenhändler Delticom kamen Aktien auf den Markt. Das Unternehmen führte eine zweigeteilte Kapitalerhöhung durch. Der erste Teil ohne Bezugsrecht der Aktionäre war bereits abgeschlossen. Dabei wurden Aktien zum Stückpreis von 7,12 Euro im Schnellverfahren platziert. Die Aktie gewann 3 Prozent auf 7,62 Euro.

