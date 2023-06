XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Warten auf Fed & Co

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag weiter um die Marke von 16.000 Punkten gehandelt. Etwas Unterstützung kam aus China. Dort haben die sechs größten staatlichen chinesischen Banken laut der "FT" auf Weisung der Regierung in Peking am Donnerstag ihre Einlagensätze gesenkt. "Nach oben hat es der deutsche Leitindex ohne neue und überzeugte Käufer allerdings schwer. Und diese dringend notwendigen Käufer werden ohne neue positive Nachrichten kaum in den Markt kommen", hieß es bei QC Partners. Im Handel rechnet man mit einem zurückhaltenden Geschäft bis zu den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche.

Zinserwartungen nach kanadischem Zinsschritt gestiegen

Die Zinserwartungen sind nach der überraschenden Anhebung der Leitzinsen in Kanada am Vortag derweil wieder gestiegen. Die kanadische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent erhöht - das höchste Niveau seit 2001. Laut der Deutschen Bank preisen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent nach zuvor 19 Prozent einen Zinsschritt durch die Fed am kommenden Mittwoch ein. Das Zinsniveau im Dezember wird nun bei 5,03 Prozent gesehen, das heißt die Anleger verabschieden sich zusehends von der Idee, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen senken werde. Der DAX gewann bei einem ruhigen Feiertagshandel 0,2 Prozent auf 15.990.

Conti rückten 1,9 Prozent vor. "Dass sie anspringen, war nur eine Frage der Zeit", so ein Marktteilnehmer. Nachdem die Autotitel schon losgelaufen seien, sollten nun auch langsam die Zulieferer wiederentdeckt werden. BMW gewannen 1 Prozent, VW 1,1 Prozent und Daimler Truck 2,4 Prozent. Positiv für den Autosektor wurde die Aussicht auf neue Stimulierungsmaßnahmen aus China gesehen.

Airbus hat im Mai 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert, so viele wie noch in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Damit wurden in diesem Jahr nun 244 Maschinen an Kunden übergeben, wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte. Airbus liegt damit allerdings noch weit hinter seinem Auslieferungsziel von 720 Maschinen im Gesamtjahr 2023 zurück. Die Airbus-Aktie zeigte sich wenig bewegt und schloss unverändert.

Thyssenkrupp lagen mit Aufschlägen von 1,8 Prozent weiter gut im Markt. Wie am Vortag bekannt wurde, soll Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) für die indische Marine konventionelle U-Boote konstruieren. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde bei einem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zwischen dem deutschen Schiffbauer und der indischen Werft Mazagon Dock Shipbuilders unterzeichnet.

Evotec machen Satz nach Kaufempfehlung

Nach einer Kaufempfehlung ging es für Evotec gleich um 8,4 Prozent nach oben. Die Citigroup traut dem Unternehmen zu, zum "Tesla der Biologika-Hersteller" zu werden. Die jüngst vereinbarte Zusammenarbeit mit Sandoz zur Entwicklung und Herstellung von Biosimilaren verleihe der Strategie des Unternehmens Glaubwürdigkeit, ausschließlich auf Biologika zu setzen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.989,96 +0,2% +14,84%

DAX-Future 16.007,00 +0,2% +13,73%

XDAX 15.995,56 +0,3% +15,33%

MDAX 27.182,35 +0,2% +8,22%

TecDAX 3.202,00 -0,4% +9,62%

SDAX 13.430,28 +0,2% +12,62%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,69 +40

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 2.566,2 60,5 68,3

MDAX 26 22 2 396,6 29,3 35,5

TecDAX 9 21 0 654,4 24,1 27,3

SDAX 31 34 5 79,6 5,2 7,6

