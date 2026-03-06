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XETRA-SCHLUSS/Hoffnung auf Iran-Diplomatie treibt DAX nach oben

25.03.26 18:00 Uhr
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Irankrieges fest geschlossen. Die USA hatten dem Iran laut Regierungsvertretern einen Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Nachdem die darin enthaltenen Forderungen von Teheran zurückgewiesen und mit eigenen Forderungen gekontert wurden, kamen die Aktien von den Hochs zwar etwas zurück. Allerdings überwog am Markt, dass überhaupt an einer diplomatischen Lösung des Konflikts gearbeitet wird. Dazu kamen auch die Ölpreise zurück - die europäische Rohölsorte kämpfte mit der Marke von 100 Dollar je Fass und wurde somit deutlich unter den jüngsten Höchstständen von knapp 120 Dollar gehandelt.

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Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 22.957 Punkte nach einem Tageshoch bei 23.079. "Eine Positionierung auf eine schnelle Lösung erscheint verfrüht", warnte Analyst Fawad Razaqzada von City Index. Weitgehend ignoriert wurde im aktuellen Umfeld der Ifo-Geschäftsklimaindex, zumal sich dieser im März wie erwartet deutlich eingetrübt hatte. "Verwunderlich ist das nicht, die zarten Konjunkturhoffnungen der deutschen Wirtschaft verpuffen aufgrund der Krise im Nahen Osten immer mehr", urteilte die DZ Bank.

Angeführt wurde das DAX-Tableau von Siemens Energy mit einem Aufschlag von 4,6 Prozent. Die weiterhin hohen Ölpreise und die Erwartung, dass diese auch nach Kriegsende wegen der stark beschädigten Infrastruktur am Persischen Golf nicht so schnell fallen dürften, stütze das Geschäftsmodell, hieß es.

Lanxess schossen nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan um 17,4 Prozent nach oben. Nach Ansicht der Analysten ist Lanxess am besten für das kurzfristige Aufwärtspotenzial aufgrund des Nahostkonflikts gerüstet. Derweil teilte der Spezialchemiekonzern mit, die Preise für seine Produkte aus dem Geschäftsbereich Anorganische Pigmente um bis zu 20 Prozent zu erhöhen wegen deutlich gestiegener Kosten infolge andauernder geopolitischer Spannungen, insbesondere für Energie, kritische Rohstoffe und Logistik.

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Ebenfalls im MDAX stiegen Puma um 4,1 Prozent. Grund dafür waren starke Geschäftszahlen des chinesischen Sportartikelhändlers Anta Sports, der zum größten Aktionär des deutschen Konzerns aufsteigen soll. Anta hatte sich im Januar auf den Kauf einer Beteiligung von 29 Prozent an Puma geeinigt.

Jenoptik kletterten nach endgültigen Geschäftszahlen um 14,6 Prozent nach oben. Diese enthielten keine Überraschungen, gut kam aber die höhere Dividende an.

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr will seine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr erhöhen, die Aktie gewann 1,9 Prozent. Der Biokraftstoffhersteller Verbio erhöhte seine Prognose für das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025/26. Der Markt quittierte das mit einem Plus von 6,5 Prozent. Kontron machten einen Satz um 7,6 Prozent, befeuert von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über bis zu 50 Millionen Euro.

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Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.957 1,4 -6,3

DAX-Future 23.178 0,4 -7,5

XDAX 22.977 1,7 -6,5

MDAX 28.821 2,5 -5,8

TecDAX 3.478 1,8 -3,9

SDAX 16.905 2,3 -1,6

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,00% 64

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)

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03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
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