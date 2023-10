XETRA-SCHLUSS/Kleine Erholung zu Wochenbeginn

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Freitag ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspanne sich die Lage an der Börse, so CMC Markets. "Sowohl US-Präsident Biden als auch Bundeskanzler Scholz wollen in den kommenden Tagen nach Israel reisen, um weiteres Blutvergießen und das Eingreifen anderer Akteure zu verhindern", hieß es. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.238 Punkte. Die Ölpreise gaben leicht nach; genauso wie der Goldpreis.

Commerzbank profitieren über die MBank von Wahlausgang in Polen

Tagesgewinner im DAX waren Commerzbank mit Aufschlägen von 4,8 Prozent. Die Aktie profitierte vom Wahlausgang in Polen. Hier zeichnet sich eine Regierungsübernahme europafreundlicherer Parteien ab, nachdem die PiS die Wahl anscheinend verloren hat. Die Commerzbank bewertete das voraussichtliche Ergebnis zunächst einmal als positiv für die polnische Währung, aber auch für das Investitionsklima in Polen. Die Commerzbank ist über die MBank in Polen engagiert. Auch Deutsche Bank lagen mit Aufschlägen von 1,7 Prozent gut im Markt - hier dürften steigende Renditen an den Anleihemärkten gestützt haben.

Nachdem Sartorius am Freitag mit einer Gewinnwarnung überraschte, besteht auch für die kommenden Tage die Gefahr, dass weitere Unternehmen für das dritte Quartal ihre Gewinnziele senken werden. Negative Entwicklungen, wie die Energiepreise und der andauernde Lagerabbau, könnten die Gründe liefern. Zudem nimmt langsam die Berichtssaison in Europa Fahrt auf. In dieser Woche legen Unternehmen wie Volvo, Deutsche Börse, Nordea, Nokia und SAP ihre Quartalszahlen vor.

Für die Aktie von Biontech ging es auf Xetra um 7,2 Prozent nach unten. Nach der Gewinnwarnung von Pfizer prüft auch der deutsche Impfstoff-Partner Biontech die Auswirkungen auf das eigene Geschäft. Pfizer hatte am Freitag wegen einer schwächeren Nachfrage als erwartet Abschreibungen und andere Belastungen in Höhe von 0,9 Milliarden US-Dollar auf Lagerbestände des Corona-Impfstoff Comirnaty bekanntgegeben. Biontech geht derzeit davon aus, Abschreibungen bis zur gleichen Höhe vorzunehmen.

Hawesko senkt die Prognose

Die Aktie von Hawesko fiel um 2,4 Prozent. Die erhoffte Erholung bei der Weinhandelsgruppe bleibt zunächst aus. Das Unternehmen senkte am Freitag nach Handelsschluss, auch wegen der andauernd schlechten Verbraucherstimmung, die Prognose für das Gesamtjahr. Zudem schrieb Hawesko im dritten Quartal wegen einer Abschreibung rote Zahlen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.237,99 +0,3% +9,44%

DAX-Future 15.332,00 +0,3% +6,97%

XDAX 15.230,69 +0,6% +9,81%

MDAX 25.019,40 +0,3% -0,39%

TecDAX 2.941,22 -0,2% +0,69%

SDAX 12.666,19 +0,5% +6,21%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,15 -60

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 2.281,3 55,7 63,6

MDAX 28 21 1 355,6 17,7 21,9

TecDAX 13 14 3 541,6 14,6 18,6

SDAX 32 32 6 83,0 10,4 11,1

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)