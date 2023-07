XETRA-SCHLUSS/Kleine Konsolidierung nach Rally - 16.000 im DAX hält

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Verlusten geschlossen. Nach einer Gewinnserie von fünf Handelstagen angesichts der Entspannung bei der Inflation in den USA sprachen Händler von einer Konsolidierung. Die sinkenden Inflationsraten sorgen weiter für Zuversicht. Sie schüren die Spekulation, dass die US-Notenbank am 26. Juli möglicherweise schon die letzte Zinsanhebung in diesem Zinserhöhungszyklus vornehmen könnte. Allerdings hat sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 16.105 Punkte.

Neue Impulse kamen vom Start der Berichtssaison in den USA: Mit Citi, Wells Fargo und JP Morgan haben gleich drei der großen Banken am Freitagmittag ihre Zahlen vorgelegt. Diese sind überwiegend besser als erwartet ausgefallen, die Aktien reagierten mehrheitlich mit Kursaufschlägen. Im Gefolge ging es für Deutsche Bank um 0,2 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der DZ Bank birgt die aktuelle Berichtssaison das Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen, die dann für weitere Kursgewinne sorgen könnten.

Stimmung schon gefährlich positiv

"Die Stimmung an den Börsen ist exzellent. Allerdings ist die Stimmung schon gefährlich positiv. Der Fear and Greed Index steht mittlerweile im Bereich der extremen Gier", warnt QC Partners. In der Vergangenheit sei der Fear and Greed Index regelmäßig ein zuverlässiger Kontraindikator gewesen.

Die Nachrichtenlage war sehr ruhig vor dem Wochenende. Brenntag fielen um 3,2 Prozent, nachdem die Aktie von JP Morgan auf "Underweight" abgestuft worden war. Die Analysten rechnen nach den zahlreichen Gewinnwarnungen aus dem Chemiesektor bei Brenntag mit schwachen Zahlen. BASF verbilligten sich nach der Gewinnwarnung vom Vortag um weitere 2,3 Prozent.

Den Sixt-Aktionären hat die Deutsche Bank die Stimmung verdorben. Sie senkte die Einstufung von "Buy" auf "Hold". Der Kurs fiel um 5,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.105,07 -0,2% +15,67%

DAX-Future 16.212,00 -0,3% +14,22%

XDAX 16.112,14 -0,3% +16,17%

MDAX 27.860,29 -0,5% +10,92%

TecDAX 3.218,14 +0,3% +10,17%

SDAX 13.610,81 -0,1% +14,13%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,76 -42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 24 1 2.362,8 61,9 65,7

MDAX 15 33 2 375,8 19,1 22,5

TecDAX 16 12 2 575,0 19,0 19,3

SDAX 27 38 5 104,9 13,5 16,6

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2023 11:48 ET (15:48 GMT)