XETRA-SCHLUSS/Kleiner Rücksetzer - Hellofresh kassiert Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Mittwoch knapp behauptet. Nach dem Sprung nach oben am Vortag ging es für den DAX um 0,2 Prozent auf 13.282 Punkte nach unten. Die Schwankungen waren erneut hoch und standen im Zusammenhang mit der Nachrichtenlage rund um Nord Stream 1. Ab Morgen soll wieder Gas von Ost nach West strömen, allerdings mit reduzierter Kapazität. Allein die Wiederaufnahme der Gaslieferung dürfte an der Börse positiv aufgenommen werden.

Am Donnerstagmittag zieht dann die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank die Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem lange Zeit mit einer Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gerechnet wurde, wird seit gestern einem großen Schritt um gleich 50 Basispunkte eine gute Chance eingeräumt. Dies ist auch am Euro abzulesen, der sich von der Parität nach oben absetzen konnte und nun wieder bei 1,02 Dollar notiert. Gespannt wartet der Anleihehandel darauf, wie das Spread-Kontroll-Instrument ausgestaltet wird.

Hellofresh kassiert Ausblick - Aktie schwach

"Hier hat es heute einige auf dem falschen Fuß erwischt", so ein Aktienhändler. Nach dem Tageshoch bei 35,71 Euro schloss die Aktie von Hellofresh 9,4 Prozent leichter bei 29,94 Euro. Während die Analysten von Jefferies jüngst damit gerechnet hatten, dass der Versender von Kochboxen den AEBITDA-Ausblick für 2022 auf das untere Ende der bisherigen Spanne zwischen 500 und 580 Millionen Euro nimmt, lautet diese nun 460 bis 530 Millionen Euro und liegt damit deutlich unter dem Konsens von 524 Millionen.

Auch Continental legte überraschend erste Zahlen vor, die Aktie schloss 0,6 Prozent höher. Erneut lief der hochprofitable Reifenbereich im zweiten Quartal außerordentlich gut. Im Unternehmensbereich Automotive fiel dagegen ein operativer Verlust an. Den im April gesenkten Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte der Autozulieferer. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 4,4 über den von den Analysten erwarteten 4,2 Prozent. Mit der Hoffnung, dass Morgen wieder Gas durch Nord Stream 1 strömt und das Bundeswirtschaftsministerium mit Hochdruck an der Rettung des Gasimporteurs arbeitet, schoss die Aktie von Uniper um 12,7 Prozent in die Höhe.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.281,98 -0,2% -16,39%

DAX-Future 13.276,00 -0,2% -16,08%

XDAX 13.288,71 -0,3% -16,15%

MDAX 26.696,42 +0,7% -23,99%

TecDAX 2.987,21 +0,4% -23,80%

SDAX 12.526,60 +0,8% -23,69%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 151,38 +26

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 26 1 3.291,3 76,5 75,4

MDAX 30 19 1 672,6 41,6 42,5

TecDAX 21 9 0 673,0 23,0 23,2

SDAX 46 20 4 126,7 9,0 9,5

