XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Erneuter Bericht zu US-Zöllen belastet

DOW JONES--Zur Wochenmitte, dem fünften Handelstag des Jahres, hat sich der deutsche Aktienmarkt volatil gezeigt und letztlich mit einem kleinen Minus geschlossen. Zunächst war es nach oben gegangen, den DAX trennten im Tageshoch nur noch 43 Punkte von seinem Allzeithoch. Aus dem Handel ging der Index aber schließlich 0,1 Prozent leichter bei 20.330 Punkten.

Den Impuls für den Rücksetzer lieferte am Mittag ein CNN-Bericht, wonach der designierte US-Präsident Donald Trump die Einführung neuer Importzölle sogar per Notstandstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung zieht. Im Handel hieß es, damit könnten neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung Realität werden. Zuletzt hatte ein Bericht in der Washington Post über geplante moderate und gezielte Zölle für eine positive Reaktion gesorgt.

Rüstungsaktien gesucht - Windkrafthersteller verkauft

Fester tendierten Rüstungsaktien mit den Forderungen des künftigen US-Präsidenten, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen BIP eines Landes zu erhöhen. Im Handel hieß es dazu, dass zwar niemand daran glaube, dass diese Zahl erreicht werde, der Trend nach oben sei aber klar vorgezeichnet. Rheinmetall stiegen um 5,2 Prozent und Hensoldt um 2,7 Prozent.

Anleger verkauften dagegen erneut Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Siemens Energy (-6,0%) und Nordex (-6,4%) standen unter Druck, nachdem Trump nochmals beteuert hatte, dass in seiner zweiten Amtszeit keine neuen Windkraftanlagen in den USA gebaut würden.

Derweil konnten erste Aussagen zum Schlussquartal 2024 überzeugen. Teamviewer legten eine Rally von 8,5 Prozent nach vorläufigen Zahlen hin. Die Umsätze lagen über den Erwartungen und der hauseigenen Prognose. Besonderen Gefallen fanden Anleger an der bereinigten Gewinnmarge, die operativ mindestens 44 Prozent betragen soll. Auch das Leasingunternehmen Grenke (+3,1%) hat Zahlen vorgelegt, die im Handel als solide eingestuft wurden.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 20.329,94 -0,1% +2,05%

DAX-Future 20.481,00 -0,0% +2,52%

XDAX 20.342,52 +0,2% +2,58%

MDAX 25.574,85 -0,9% -0,06%

TecDAX 3.489,17 -0,9% +2,07%

SDAX 13.883,84 -0,9% +1,28%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,61 -35

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 22 1 3.275,3 62,9 62,0

MDAX 12 38 0 457,5 28,1 26,5

TecDAX 8 21 1 850,4 19,7 20,2

SDAX 14 54 2 123,9 8,1 8,0

===

