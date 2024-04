XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Rückstellungen drücken auf Deutsche Bank

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor am Montag bei einem ruhigen Geschäft 0,2 Prozent auf 18.118 Punkte. Neue Inflationsdaten sorgten für Zurückhaltung: Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April entgegen den Erwartungen zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,2 Prozent prognostiziert.

Mit den europäischen Verbraucherpreisen am Dienstag sowie der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hat die Woche noch viel zu bieten. Dazu kommt der US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag.

Bei der Deutschen Bank kehrte die Postbank als Belastungsfaktor zurück. Das Kreditinstitut bildet aufgrund eines Rechtsstreits zur Übernahme der Postbank eine Rückstellung. Die Bank schätzt den Gesamtbetrag aller Forderungen inklusive aufgelaufener Zinsen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die Anleger fürchten, dass zukünftige Ausschüttungen ausfallen könnten. Der Kurs fiel um 8,6 Prozent.

Porsche-Zahlen enttäuschen - Morphosys mit angeblichen Problemen mit Medikamtenkandidat Pelabresib

Bei den Autowerten ging es für Porsche AG mit enttäuschenden Quartalszahlen vom Freitagabend um 2,8 Prozent nach unten. Dagegen stiegen Mercedes-Benz um 0,6 Prozent, nachdem das US-Justizministerium die Ermittlungen wegen des Dieselskandals eingestellt hat.

Vor Bekanntgabe der Quartalszahlen am Abend verloren Morphosys 3,2 Prozent auf 65,65 Euro. Belastend wirkten hier Berichte über Probleme mit dem wichtigen Medikamtenkandidaten Pelabresib gegen die Knochenmark-Erkrankung Myelofibrose. Pelabresib ist einer der Hauptgründe für die 2,7 Milliarden Euro oder 68 Euro je Anteilsschein schwere Übernahmeofferte von Novartis für Morphosys. Die Anleger hoffen nun auf weitere Informationen am Abend. Novartis verloren 0,7 Prozent.

In der dritten Reihe des deutschen Marktes stiegen Heidelberger Druckmaschinen um 6,7 Prozent. Ein Marktteilnehmer zitierte das Unternehmen mit der Aussage, die Auftragslage bessere sich wieder.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.118,32 -0,2% +8,24%

DAX-Future 18.296,00 -0,3% +6,35%

XDAX 18.122,69 -0,3% +8,08%

MDAX 26.351,92 +0,7% -2,89%

TecDAX 3.310,97 -0,3% -0,79%

SDAX 14.443,11 +1,3% +3,46%

Bund-Future 130,74 +52

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 26 14 0 3.047,3 78,4 77,2

MDAX 32 15 3 642,8 33,4 42,7

TecDAX 15 13 1 705,9 19,9 23,0

SDAX 56 12 2 87,4 6,9 9,1

