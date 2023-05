XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Talanx nach Zukauf gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Abgaben in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor bei zurückhaltendem und ruhigem Handel 0,2 Prozent auf 15.953 Punkte. Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine grundsätzliche Einigung über die Anhebung der US-Schuldengrenze erzielt. Dieser müssen aber noch beide Kammern des Kongresses zustimmen. "Für ein finales Aufatmen ist es noch zu früh. Aber es darf einmal kräftig durchgeatmet werden", so QC Partners. Durch das Zusammenfallen von Pfingstmontag, dem Memorial Day und dem britischen Frühlingsfeiertag blieben die Börsen in den USA, der Schweiz, Österreich, Großbritannien, Dänemark und Norwegen geschlossen.

Das böse Erwachen aus den Meisterschaftsträumen brachte den Kurs von Borussia Dortmund zum Einsturz. Er gab um 27 Prozent nach. In einem dramatischen Finish konnte Rekordmeister Bayern München am Wochenende erneut den Meistertitel für sich verbuchen.

Talanx-Position in Lateinamerika positiv gesehen

Talanx stiegen um 2,1 Prozent. Ein Marktteilnehmer beurteilte den Zukauf von Talanx in Lateinamerika positiv. "Mit der Übernahme des dortigen Geschäfts von Liberty Mutual Insurance wird Talanx dort einer der Top-Versicherer", sagte er. Daneben sollte auch die Aufnahme in die MSCI-Indizes am Mittwochabend den Kurs stützen. Talanx hat durch die Tochtergesellschaft HDI International einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund 1,38 Milliarden Euro.

Nach dem jüngsten spekulationsgetriebenen Anstieg gaben Suse am Montag mit Gewinnmitnahmen um 6,4 Prozent nach. Suse haussierten am Freitag mit Berichten, laut denen Private-Equity-Firmen weiterhin ein Gebot für das Softwareunternehmen in Erwägung zögen. Interesse wird etwa EQT nachgesagt. Zuletzt gab es vermehrt Übernahme-Spekulationen, die sich allerdings zumindest bislang nicht bewahrheitet haben. Das jüngste Gebot von Silverlake für Software AG hat zu einem gestiegenen Interesse der Anleger für den Sektor geführt. Tagesverlierer im DAX waren Continental mit Verlusten von 2,1 Prozent.

