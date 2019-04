XETRA-SCHLUSS/Konjunkturhoffnung treibt DAX an 200-Tage-Linie

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnungen auf ein Ende der konjunkturellen Talfahrt haben zu Wochenbeginn den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 11.682 Punkte. Händler sprachen von einer China-Rally: Dort stieg der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im März auf den höchsten Stand seit sechs Monaten und zugleich wieder über die Expansionsschwelle von 50. Ein starker US-Einkaufsmanager-Index rundete das Bild am Nachmittag ab.

Damit näherte sich der DAX wieder der 200-Tage-Linie, die bei 11.717 Punkte verläuft. Ein Überwinden wäre laut Marktanalysten besonders für langfristig orientierte Anleger ein mögliches Kaufsignal. "Gelingt dieses Vorhaben, wäre der Widerstandsbereich bei 11.800/11.840 Punkten das nächste Ziel der Reise", so Marktanalyst Christian Henke von IG Markets. An den besagten waagerechten Trendlinien war der deutsche Leitindex vor rund zwei Wochen gescheitert.

Besonders stark im Markt lagen die Automobil-Aktien und ihre Zulieferer, nachdem gerade diese zuletzt noch unter der Sorge um eine Schwäche in China gelitten hatten. Im DAX gewannen Daimler 4,1 Prozent und VW 2,9 Prozent. Infineon zogen um 4,6 Prozent an. "Sie werden als Autozulieferer gesehen und nicht als klassischer Chip-Wert", sagte ein Händler. Da Vorstandschef Ploss im Rahmen der Infineon-Warnung in der vergangenen Woche besonders auf den beschleunigten Rückgang des Autoabsatzes in China im Februar als Problemquelle hingewiesen habe, trieben nun umgekehrt auch die Hoffnungen auf eine Erholung in China den Kurs.

Continental legten um 5,2 Prozent zu. Thyssenkrupp standen sowohl als Stahl- als auch als Automotive-Wert im Blick, der Kurs gewann 5,8 Prozent und war damit der Tagesgewinner im DAX.

Chipwerte profitieren von Foxconn-Vorlage - Versorger werden links liegen gelassen

Eine starke Vorlage von Foxconn trieb Dialog Semiconductor und Siltronic auf Erholungskurs. Dialog gewannen 4,4 Prozent und Siltronic 6,0 Prozent. Foxconn stiegen in Taiwan um das Tageslimit von 10 Prozent und profitierten damit von den nachbörslichen Zahlen von Freitag. Foxconn ist Auftragsfertiger für Apple, von daher ist die Übertragbarkeit zum Beispiel zu Dialog laut Händlern stark.

Wenig gefragt waren Aktien aus vergleichsweise konjunkturunabhängigen Branchen. So verloren RWE 1,0 Prozent und Eon 0,9 Prozent. Übertroffen wurde ihr Minus nur von den schwankungsanfälligen Wirecard, die 1,9 Prozent abgaben.

In der dritten Reihe zogen Borussia Dortmund um 2,3 Prozent an. Die Westfalen haben am Wochenende die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga von den Bayern zurückerobert.

In der vierten Reihe brachen die Aktien von Cenit um 7,4 Prozent ein. Der Gewinn des IT-Unternehmens ist im vergangenen Jahr um etwa 30 Prozent gesunken, trotz eines Umsatzanstiegs um 12 Prozent. Das Unternehmen verwies auf Verzögerungen bei der Software-Entwicklung.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,0 (Freitag: 92,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,03 (Freitag: 3,85) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner, 6 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.681,99 +1,35% +10,64%

DAX-Future 11.702,50 +1,46% +10,01%

XDAX 11.685,29 +1,18% +10,44%

MDAX 25.064,45 +1,39% +16,10%

TecDAX 2.715,83 +1,65% +10,84%

SDAX 11.114,40 +1,67% +16,88%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,80 -54

===

