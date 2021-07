XETRA-SCHLUSS/Kräftig erholt - nur SAP kann den DAX bremsen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs lagen am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um 1,4 Prozent auf 15.422 Punkte. Dass er nicht noch besser abschnitt, lag an SAP: Ihr Minus von 2,5 Prozent drückte den DAX um etwa 40 Punkte.

"Vor allem in den USA haben viele den jüngsten Kursrückgang als willkommene Einstiegsgelegenheit genutzt", hieß es bei QC Partners. Hierzulande sei die Skepsis zwar größer, dennoch hätten auch am deutschen Markt unterinvestierte Anleger zugegriffen.

Allerdings mahnt die technische Situation zur Vorsicht: "Von Entwarnung kann noch keine Rede sein", so ein Marktanalyst. Dazu müsste der DAX das Gap - also die Abwärtslücke - unterhalb von 15.477 schließen und sich über der Oberkante festsetzen, sagte er. Das Tageshoch im DAX lag bei knapp 15.444 Punkten.

SAP-Cloudgeschäft unter den Erwartungen

An der Spitze im DAX lagen Siemens Energy, Deutsche Bank und MTU, die alle mehr als 4 Prozent zulegten. Zum Minus von SAP sagte ein Marktteilnehmer: "Der Kursrückgang dürfte übertrieben sein und könnte schnell aufgeholt werden. Die Umsätze im vielbeachteten Cloudgeschäft sind laut Jefferies leicht unter der Marktschätzung ausgefallen. Ansonsten wurden die Zahlen im Handel als "gut im erwarteten Rahmen" bezeichnet.

Daimler stiegen schließlich um 1,1 Prozent auf 70,84 Euro. "Anscheinend setzen sich nun doch die positiven Stimmen durch", sagte ein Marktteilnehmer. Am Vormittag hatten Daimler zeitweise etwa 3 Prozent im Minus gelegen, weil, wie es hieß, der eine oder andere Marktteilnehmer am Ausblick herumgemäkelt habe.

Software AG verloren 0,4 Prozent, obwohl auch hier von guten Quartalszahlen die Rede war. Ähnlich bei Sartorius: Der Kurs fiel um 3,6 Prozent, die laut Händlern starken Zahlen waren so erwartet worden. LPKF Laser fielen nach ihren Quartalszahlen um 3,3 Prozent.

Baywa wiederum gewannen 4,3 Prozent. Auf Steilflug schickte den Kurs eine Prognoseerhöhung: Der Agrar-Konzern erwartet, dass er das Vorjahresergebnis nun "erheblich" steigern kann statt nur "moderat".

Pfeiffer Vacuum stiegen nach ihrem Zwischenbericht um 4,2 Prozent. Im ersten Halbjahr erreichte der Auftragseingang mit einem Plus von 42,6 Prozent zum Vorjahr ein Rekordniveau. Nun hat das TecDAX-Unternehmen die Prognosen angehoben: Statt einer Marge von über 10 Prozent soll nun eine EBIT-Marge von 12 bis 13 Prozent erzielt werden. Die Aussagen zur Umsatzentwicklung klangen ebenfalls zuversichtlicher.

GFT mit Prognoserhöhung plus 16 Prozent - und Analysten lösen Kurssprünge aus

Auch der IT-Dienstleister GFT Technologies hat dank gestiegener Auftragseingänge die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erhöht. Der Kurs machte einen Satz um 16 Prozent nach oben.

Auch andere Mid- und Small-Caps erlebten regelrechte Kurssprünge, nach positiven Analysteneinstufungen, aber auch weil die Umsätze im Sommerloch dünn sind, wie ein Händler sagte. Deutz gewannen mit einer Kaufempfehlung von Warburg Research knapp 10 Prozent, Krones stiegen mit mehreren Kaufempfehlungen um knapp 6 Prozent und ADVA Optical um gut 7 Prozent, nachdem die Commerzbank zum Einstieg geraten hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.422,50 +1,4% +12,42%

DAX-Future 15.424,00 +1,4% +12,99%

XDAX 15.438,75 +1,2% +12,95%

MDAX 34.503,48 +1,6% +12,04%

TecDAX 3.594,82 +0,7% +11,89%

SDAX 16.076,53 +2,7% +8,88%

Bund-Future 175,52 -35

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 3 0 3.624,9 65,1 60,0

MDAX 57 3 0 1.008,0 33,3 32,9

TecDAX 26 4 0 1.202,9 27,5 23,8

SDAX 66 4 0 208,4 9,8 8,9

