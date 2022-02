XETRA-SCHLUSS/Leicht im Minus - Inflation drückt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Mittwoch wieder etwas nachgegeben. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 15.370 Punkte. "Zinsen und Inflation bleiben Thema Nummer eins, sie haben den Ukraine-Konflikt beiseite geschoben", so ein Händler. Belastet habe der Ölpreis, der weiter stieg und die Inflationsgefahren anheizte. Zudem deuteten sowohl der deutliche Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze als auch das hohe Plus bei den US-Importpreisen noch nicht auf eine Entspannung im Preisauftrieb hin.

MTU stiegen nach ihren Zahlen um 5 Prozent. "Die Auftragslage hinter diesen Daten ist noch von der Corona- und Luftfahrtkrise geprägt", sagte ein Händler. Nun setzten die Marktteilnehmer aber auf das Ende der Krise.

Fresenius gewannen 2,1 Prozent auf 37,88 Euro. Berenberg hat die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 60,25 von 55,95 Euro angehoben. FMC zogen im Schlepptau um 1,8 Prozent an.

Auf der anderen Seite fielen Conti um 4,7 Prozent. Auch Deutsche Post gaben deutlich um 2,5 Prozent nach.

Shop Apotheke brechen ein - E-Rezept nicht startklar

In der dritten Reihe sackten Shop Apotheke um 11,3 Prozent ab. Wie es hieß, soll die Testphase für das E-Rezept verlängert werden. "Die Einführung verzögert sich weiter", so ein Händler mit Blick auf entsprechende Berichte.

Dagegen gewannen Norma nach ihren Zahlen 2,8 Prozent. Anhaltende Engpässe in den weltweiten Liefer- und Logistikketten hätten sich zwar wie erwartet auf Ergebnis und Marge ausgewirkt, hieß es im Handel. Der Umsatz in Höhe von 258,1 Millionen Euro liege aber minimal über dem Konsens, das bereinigte EBIT mit 17,9 Millionen etwas deutlicher darüber.

Für die Aktie von Amadeus Fire ging es um 4,9 Prozent nach unten. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2021 stieg beim Personaldienstleister um 32,9 Prozent auf 372,4 Millionen Euro, hier hatte Warburg mit 370 Millionen gerechnet. Dabei konnte das operative EBITA überproportional um 61,8 Prozent gesteigert werden.

Vitesco geben Gewinne ab

Die Aktie von Vitesco gab die frühen Gewinne ab und um 0,7 Prozent nach. Von den Jefferies-Analysten hieß es, die Verbesserung des Ergebnisses und des Cashflows sei ein erster Schritt, um das Vertrauen in den Turnaround und in die Umstellung auf neue Antriebstechniken zu stärken. Auch wenn im Schlussquartal 2021 der Umsatz leicht unter der Markterwartung ausfiel, habe das EBIT die Markterwartung deutlicher geschlagen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.370,30 -0,3% -3,24%

DAX-Future 15.344,00 -0,2% -3,09%

XDAX 15.354,35 -0,5% -3,12%

MDAX 33.532,54 +0,2% -4,53%

TecDAX 3.322,44 -0,7% -15,25%

SDAX 15.012,64 -0,2% -8,54%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,16 +52

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 25 0 3.631,3 67,0 83,2

MDAX 23 26 1 703,8 41,9 47,4

TecDAX 5 25 0 807,0 23,4 31,7

SDAX 34 35 1 226,1 12,6 13,9

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 11:51 ET (16:51 GMT)