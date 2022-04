XETRA-SCHLUSS/Leichte Gewinne nach volatilem Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem sehr bewegungsreichen Handel hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas fester geschlossen. Die Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien sorgte für Nervosität und Preisschwankungen am Gasmarkt. Analysten befürchten, dass eine flächendeckende Einstellung der russischen Gaslieferungen eine Rezession in Europa auslösen könnte. Die weiterhin insgesamt gut laufende Berichtssaison setzte einen Kontrapunkt an den Börsen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 13.794 Punkte.

Deutsche Bank (-5,6%) und Commerzbank (+1,3%) legten Zahlen vor. Bei der Deutschen Bank störten sich die Anleger an den hohen Kosten, die laut Barclays etwa 7 Prozent höher als erwartet gestiegen sind. Zu den Zahlen der Commerzbank hieß es von den Analysten der Citi, dass das operative Ergebnis von 544 Millionen Euro dank einer Ertragssteigerung von 21 Prozent deutlich über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens von 282 Millionen Euro liege.

US-Geschäft der Deutschen Telekom besser

Immer wenn die Deutsche Bank über den Geschäftsverlauf berichtet, meldet sich auch die Tochter DWS (-2,5%). Negativ beurteilte ein Marktteilnehmer die Entwicklung bei der Fondsgesellschaft. Zwar lägen einige Kennziffern über den Erwartungen. Der Reingewinn habe aber die Prognose lediglich getroffen. "Negativ sind vor allem die Mittelabflüsse", sagte er.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das erste Quartal gewannen Hellofresh 11,6 Prozent. Qiagen legten um 3,5 Prozent zu, nachdem die vorab veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal laut Jefferies beim Umsatz 8 Prozent über den Erwartungen lagen, beim Gewinn 14 Prozent.

Deutsche Telekom schlossen 2,1 Prozent fester. Im Handel wurde auf bessere Zahlen der Tochter T-Mobile US verwiesen. Der Gewinn je Aktie sei mit 0,57 Dollar klar besser als die Prognose von 0,26 Dollar ausgefallen.

Mit Abgaben von 2,8 Prozent waren Puma einer der stärksten Verlierer im DAX. Die Erstquartalszahlen fielen zwar besser aus. Allerdings bleiben die Unsicherheiten groß: Größte Risiken sind laut Baader die aktuellen Covid-19-Beschränkungen in Schanghai, Lieferkettenstörungen und Kostensteigerungen, die stärker ausfallen könnten als zunächst erwartet. Die Budgets und die Bereitschaft der Verbraucher zu Ausgaben könnten unter höheren Preissteigerungen leiden. Die Stimmungsindikatoren für den Verbrauch seien bereits deutlich zurückgegangen. Adidas gaben 2,2 Prozent nach.

Mercedes-Benz profitiert von hohen Verkaufspreisen

Mercedes-Benz (+1,5%) profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz andauernder Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht. Die bereinigte Umsatzrendite kletterte bei Cars sogar auf 16,5 von bereits starken 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Für Symrise ging es 5,7 Prozent nach oben. Umsatz und Umsatzwachstum von Symrise haben laut Citigroup positiv überrascht. Tiernahrung habe im Quartal erneut eine exzellente Entwicklung genommen, während Düfte & Pflege hinterhergehinkt hätten. Beim Ausblick bleibt das Unternehmen wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise, gestörten Lieferketten, Inflationsdruck und dem Ukraine-Krieg aber vorsichtig und bestätigte seine Ziele.

