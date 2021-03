XETRA-SCHLUSS/Leichte Gewinnmitnahmen - Hypoport schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit kleineren Abgaben in die neue Woche gestartet. Von dünnen Umsätzen und fehlenden Anschlusskäufen war im Handel die Rede. Die Liquidität habe deutlich nachgelassen. Der Stopp bei den Impfkampagnen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in vielen EU-Ländern belastete nicht stärker, könnte aber bei längeren Verzögerungen zum Thema werden. Der DAX gab um 0,3 Prozent auf 14.461 Punkte nach.

CDU-Schlappe bei Landtagswahlen kein Thema

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit historisch schlechten Ergebnissen der CDU spielten keine Rolle. Wie Berenberg anmerkte, habe bei dem Wahlausgang die derzeitige Unzufriedenheit über den Pandemieverlauf in Deutschland eine Rolle gespielt. Allerdings scheine die Sehnsucht der Wähler nach einem grundsätzlichen politischen Wandel begrenzt. Nach der Europäischen Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche ist nun die Sitzung der US-Notenbank das Highlight in dieser Woche am Mittwoch.

Zyklische Werte wurden gemieden: So fielen BASF 2,8 Prozent oder Covestro 3,2 Prozent. Im Automobilsektor hielten sich VW indes gut mit einem Plus von 2,4 Prozent. Die Aktie gilt bei Anlegern als der bevorzugte Branchentitel. VW hat beim Thema Elektrifizierung die Nase vorne und will Ende des Jahrzehnts mit Partnern sechs Gigafabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden auf dem Kontinent bauen. Daneben profitiere VW von der starken Nachfrage in China, hieß es im Handel.

Die Ergebnisse 2020 von Grand City Properties hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, so die Analysten von Jefferies. Das Wohnimmobilienunternehmen habe mit der Prognose für 2021 aber geringfügig ihre Schätzung übertroffen. Grand City schlossen 0,6 Prozent im Plus. Nach endgültigen Zahlen verloren Salzgitter 6,8 Prozent. Diese lieferten keinen Kaufgrund. Im Handel war von Gewinnmitnahmen nach der Rally in der Aktie die Rede.

Hypoport wächst zukünftig langsamer

Abwärts ging es für Hypoport (-8,1%). Der Finanzdienstleister rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahr gleichwohl auch in diesem Jahr und darüber hinaus mit erheblichem Wachstum. "Der Ausblick ist solide, aber das Unternehmen geht nach einer Phase sehr starken Wachstums nun in eine Phase normaleren Wachstums über", so ein Händler. "Für die ersten Anleger ist die Story nun erst einmal zur Genüge gespielt, sie nehmen Geld vom Tisch", sagte er.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.461,42 -0,28% +5,41%

DAX-Future 14.470,00 -0,22% +5,95%

XDAX 14.471,72 -0,67% +5,87%

MDAX 31.813,59 +0,11% +3,30%

TecDAX 3.348,50 +0,57% +4,22%

SDAX 15.311,45 -0,56% +3,70%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,74 44

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 16 0 3.235,7 62,8 69,1

MDAX 27 33 0 913,3 41,7 34,1

TecDAX 19 11 0 864,9 29,8 34,6

SDAX 28 39 2 237,2 11,0 10,7

