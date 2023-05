XETRA-SCHLUSS/Leichter - "Die Lage ist besser als die Stimmung"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag überwiegend etwas gesetzt. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 16.153 Punkte. Etwas gedrückt wurden die Kurse von den wieder steigenden Ölpreisen sowie von der US-Notenbank, die nun mit falkenhaften Äußerungen ihrer Führungskräfte die Zinssenkungserwartungen aus dem Markt nimmt. Die Anleger warteten aber vor allem weiter auf eine Anhebung des US-Schuldendeckels. Ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern hatte erneut keinen Durchbruch gebracht, auch wenn von "produktiven" Gesprächen die Rede war. Größte Gewinner waren die Immobilienwerte.

"Die Lage ist besser als die Stimmung", so ein Marktteilnehmer zum DAX. Während viele instiutionelle Anleger untergewichtet seien und auf Rücksetzer warteten, wurden die Gewinnschätzungen in der Berichtssaison nach oben genommen, daraus errechne sich für 2023 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. "Gemessen an Zinsen von knapp 2,5 Prozent am langen Ende ist das sehr günstig", so der Marktteilnehmer.

Im DAX erholten sich Vonovia nach den jüngsten Verlusten um 5,6 Prozent. In der zweiten und dritten Reihe gewannen LEG 3,2 Prozent, Aroundtown 3,5 Prozent, TAG Immobilien 4,3 und Grand City Properties 4,8 Prozent. Allerdings konnten sie die Höchststände nicht ganz halten. Hatte es am Mittag noch so ausgesehen, also ob das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht mehr im Bundestag behandelt und damit auch nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet wird, sah es später wieder nach Verhandlungen über den umstrittenen Entwurf aus.

Eon stellt sich neu auf - Aktie fest

Auf der Gewinnerseite im DAX standen auch Eon mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der Energiekonzern will Energiemanagement und -Handel neu aufstellen und optimieren. "Mit der Neuausrichtung der Optimierungs- und Handelsaktivitäten zielen wir auf zusätzlichen Wert aus der Portfoliooptimierung und sichern gleichzeitig nachhaltige und bezahlbare Produkte für unsere Kunden", so Eon-COO Patrick Lammers laut der Mitteilung.

Daneben profitierten Qiagen mit einem Plus von 2,1 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley. Auf der anderen Seite gaben Rheinmetall 3,7 Prozent ab. Siemens fielen nach der jüngsten Aufwärtswelle um 1,6 Prozent, Heidelberg Materials um 1,5 und Beiersdorf um 1,2 Prozent.

Auch wenn Ceconomy (+0,7%) den freien Fall erst einmal stoppten - Puma, Adidas und Zalando standen am Dienstag ebenfalls schon wieder alle auf der Verliererseite. "Die Inflation kommt zwar zurück, trotzdem wird 2023 wohl das dritte Jahr in Folge mit Reallohnverlusten", so ein Marktteilnehmer. Für konsumnahe Werte bleibe das Umfeld schwierig.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.152,86 -0,4% +16,01%

DAX-Future 16.189,00 -0,5% +15,03%

XDAX 16.151,50 -0,5% +16,45%

MDAX 27.388,16 -0,7% +9,04%

TecDAX 3.264,23 -0,4% +11,75%

SDAX 13.596,43 -0,2% +14,01%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,83 -21

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 23 2 2.615,3 57,5 55,1

MDAX 18 29 3 441,1 30,0 23,7

TecDAX 12 17 1 583,3 16,4 15,6

SDAX 29 38 3 115,8 6,7 6,0

===

