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XETRA-SCHLUSS/Leichter mit neuen Nahost-Spannungen - SAP haussieren

01.06.26 17:54 Uhr
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 25.003 Punkte. Am Wochenende kam es einem erneuten militärischen Schlagabtausch zwischen dem Iran und den USA. In einem Fox-Interview hatte US-Präsident Donald Trump am Samstag erklärt, man sei "nahe an einem sehr guten Deal", deutete jedoch als Alternative eine mögliche Rückkehr zu Kampfhandlungen an. Belastend wirkte aber vor allem die Nachricht, dass der Iran die indirekten über Vermittler geführten Gespräche mit den USA eingestellt habe. Hintergrund sei die Ausweitung der israelischen Offensive im Libanon. Ein Waffenstillstand im Libanon müsse Bestandteil sein einer Einigung zwischen dem Iran und den USA, hieß es aus dem Iran. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg kräftig um fast 7 Prozent auf 96,88 Dollar.

Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang stützten Software-Aktien europaweit. Huang erwähnte ausdrücklich Unternehmen wie Cadence Design Systems, Crowdstrike, Palantir, SAP und ServiceNow und trat Befürchtungen entgegen, dass KI deren Geschäft kannibalisieren könnte. "Die Welt ist nicht mehr durch die Anzahl der Menschen limitiert. Deshalb werden diese KI-Agenten mehr Tools nutzen als je zuvor. Das ist eigentlich eine fantastische Zeit, um ein Softwareunternehmen zu sein - aber die Software muss dem Agenten so zur Verfügung gestellt werden, dass er sie auch nutzen kann", so Huang. SAP gewannen 8,1 Prozent, Nemetschek 8,7 Prozent und Atoss Software 7,8 Prozent.

Etwas überrascht über das Minus der globalen Rüstungswerte zeigten sich Händler. "Das zeigt, dass der Markt eine Iran-USA-Einigung spielt, auch wenn es absolut keine belastbaren Hinweise dafür gibt", sagte ein Händler. Rheinmetall fielen um 6,7 Prozent und waren Tagesverlierer im DAX. Hensoldt gaben um 5,8 Prozent nach, Renk um 7,9 Prozent und TKMS um 6,1 Prozent. Mit stark gestiegenen Renditen wurden Immobilienaktien verkauft: Vonovia verloren 2 Prozent oder TAG Immobilien 3,5 Prozent.

Delivery Hero schlossen 1,9 Prozent fester bei 37,67 Euro. Laut einem Bericht der "FT" soll Prosus andere Anteilseigner des Lieferdienstes wegen des Kaufs von Anteilen kontaktiert haben. Damit könnte Uber, die 33 Euro je Delivery Aktie geboten hatten und 37 Prozent der Anteile halten bzw. kontrollieren, Konkurrenz erwachsen. Laut Medienberichten sollen verschiedene Großaktionäre von Delivery Hero bis zu 40 Euro je Anteilsschein gefordert haben.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.003 -0,4 2,1

DAX-Future 25.041 -0,3 2,0

XDAX 25.010 -0,3 1,7

MDAX 32.900 -1,4 7,4

TecDAX 4.181 +0,5 15,5

SDAX 18.959 -1,2 10,5

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,75% -74,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)

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