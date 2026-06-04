DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.031 -3,0%Bitcoin52.858 -3,8%Euro1,1524 -0,8%Öl92,88 -2,6%Gold4.328 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Leichter - US-Arbeitsmarkt treibt Renditen nach oben

05.06.26 17:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
53,20 EUR -4,22 EUR -7,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
76,76 EUR -8,54 EUR -10,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.205,60 EUR 16,20 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
92,60 EUR -6,60 EUR -6,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
90,25 EUR -4,55 EUR -4,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Leichter hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Nachdem am Morgen erst die Technologiewerte einem Kurseinbruch von Broadcom an Wall Street und dann in Asien folgten, zeigte sich am Nachmittag auch der Gesamtmarkt unter Druck. Auf die Stimmung drückte der US-Arbeitsmarktbericht, der mit 172.000 neuen Stellen im Mai doppelt so stark wie erwartet ausfiel. Mit einer Schwäche des US-Arbeitsmarktberichtes lassen sich Hoffnungen auf Zinssenkungen nicht mehr begründen. Sollten nun auch die US-Inflations-Daten kommende Woche höher ausfallen, stehe die Fed auf ihrer Sitzung in rund zwei Wochen eher vor Zins-Erhöhungs-Debatten, hieß es im Handel. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen sprangen darauf nach oben über die wichtige Marke von 4,50 Prozent.

Der DAX fiel um 0,7 Prozent auf 24.759 Punkte.

Neuigkeiten vom Iran-US-Konflikt gab es nicht, jedoch aus der Ukraine. Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß, ein Treffen wäre großartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen." Die stark abverkauften Rüstungswerte zeigten sich hiervon nicht mehr belastet. Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent.

Unter Druck standen den ganzen Tag über die Chip-Aktien: In Asien brach der KI-lastige Kospi mit Gewinnmitnahmen um 5,5 Prozent ein. Der Ausblick von Broadcom überzeugte nicht und schürte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Infineon verloren 9,1 Prozent, Suss Microtec 4,8 Prozent, Aixtron 4,8 Prozent und Siltronic 8,9 Prozent.

Scout24 gewannen 1,9 Prozent auf 75,90 Euro. Hier war von einem besseren Sentiment die Rede. Am Vortag hatte Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 105 Euro zum Kauf empfohlen. Die Anleger setzten auf eine Wachstumsbeschleunigung. Für Zalando ging es 3,7 Prozent nach oben.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.759 -0,7 1,2

DAX-Future 24.779 -0,7 1,0

XDAX 24.753 -0,7 0,7

MDAX 32.467 -1,0 5,9

TecDAX 4.074 -3,2 12,6

SDAX 18.434 -1,7 7,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,43 -18,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09:11Infineon HoldWarburg Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:11Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen