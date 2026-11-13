XETRA-SCHLUSS/Leichtes Minus - Infineon-Aktie unter Druck

DOW JONES--Mit einem moderaten Minus hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise fielen leicht unter der Prognose aus, in der Kernrate wurde die Schätzung getroffen. Nach den Daten verstärkte sich die Erwartung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im Dezember. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht und die Erwartungen an eine Zinserhöhung deutlich steigen lassen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 26.750 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hatte.

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Unter Druck standen die Technologiewerte. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street wo es für die Nasdaq-Indizes deutlich abwärts ging. In der kommenden Woche stünden für die KI-Branche außerdem zwei sehr entscheidende Bewährungsproben an, hieß es. Nvidia wird am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet, einem der größten Nutzer von Nvidia-Chips. Im Halbleitersektor gaben Infineon um 4,3 Prozent nach und waren damit schwächster DAX-Wert. Suss verloren 4,3 Prozent und Aixtron schlossen 4,7 Prozent niedriger.

Recht gelassen reagierte die Aktie von Mercedes-Benz (+0,2%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", sagte ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

Die beiden Versorger im DAX, Eon und RWE, gewannen 1,7 und 0,6 Prozent. Diese profitierten von ihrem Status als defensive Werte. Marktteilnehmer verwiesen auch auf einen Bericht der Welt, wonach die Bundesregierung aus geostrategischen Erwägungen heraus die Anteile der beiden Unternehmen am Atomtechnikkonzern Urenco übernehmen will.

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Leicht unter Druck standen die Rüstungswerte. Nach den diversen Gewinnwarnungen von CSG und Rheinmetall belasteten nun auch die absehbaren Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. "Die langfristigen Perspektiven der Rüstungsbranche sinken natürlich, sobald die Munitionslager wieder gefüllt sind und mit neuer Technik aufgerüstet wurde", sagte ein Händler. Rheinmetall verloren 0,9 Prozent und bei Renk ging es um 0,4 Prozent nach unten.

CTS Eventim verbesserten sich um 1,7 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.750 -0,1 9,3

DAX-Future 26.828 +0,2 8,9

XDAX 26.752 +0,1 8,8

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MDAX 30.700 -0,5 0,3

TecDAX 4.075 -0,8 12,5

SDAX 17.759 -1,1 3,4

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,92 -49,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)