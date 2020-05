XETRA-SCHLUSS/Lockerungsmaßnahmen lockern auch Börsenstimmung auf

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Wirtschaftskrise hat die deutschen Aktienkurse am Dienstag wieder auf Erholungskurs getrieben. Der DAX stieg um 2,5 Prozent auf 10.729 Punkte und schloss nur knapp unter Tageshoch. "Die schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Virus-Ausbreitung lockern auch die Stimmung an der Börse auf", sagte Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. Besonders gefragt waren die Aktien der Autohersteller und ihrer Zulieferer.

Ein vom Bundesverfassungsgericht ausgelöster Rücksetzer entpuppte sich schnell als Delle. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Bundesbank den Ankauf von Bundesanleihen nur noch für drei Monate erlaubt, wenn sie die geldpolitischen Gründe nicht näher erläutert. Eine verbotene Staatsfinanzierung sah das Gericht allerdings nicht, und die Forderung einer weitergehenden Erläuterung war erwartet worden.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Bei den Autoaktien gewannen VW 5,1 Prozent und BMW 3,8 Prozent. Bei den Aktien der Zulieferer zogen Schaeffler um 8 und Stabilus um 5 Prozent an. Der so genannte Autogipfel hat zwar zunächst keine konkreten Ergebnisse zu Hilfen für die Branche gebracht. "Damit war wegen der sehr unterschiedlichen Standpunkte im Vorfeld aber zu rechnen", sagte ein Marktteilnehmer. "Außerdem müssen jetzt erst einmal die Lieferketten wieder in Gang kommen", sagte er.

Nun soll zunächst eine Arbeitsgruppe weitere Gipfelgespräche Anfang Juni vorbereiten. "Wichtig ist, dass von einem Paket auch die Zulieferer profitieren und nicht nur die Hersteller", sagte der Händler.

Infineon mit erwartetem Margenrückgang

Gewinner Nummer eins im DAX waren die zuletzt stark gefallenen MTU mit einem Plus von 10,3 Prozent. Daneben konzentrierte sich der Markt auf die Quartalsberichte. Infineon gewannen 6,2 Prozent. Der Chiphersteller sieht die Segmentergebnismarge auf 12 von 16,4 Prozent sinken. Vom ursprünglichen Margenziel 16 Prozent hatte sich Infineon aber bereits im März verabschiedet.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat wie erwartet operativ und unter dem Strich mehr verdient, wozu vor allem höhere Mieterlöse und weitere Steigerungen beim margenstarken Servicegeschäft beitrugen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Vonovia. Für die Aktie ging es um 6,8 Prozent nach oben.

Dagegen verloren Beiersdorf 2,9 Prozent, das Unternehmen rechnet auch im laufenden Quartal noch mit Umsatzeinbußen.

Hellofresh und Stratec Gewinner der Krise

Eine deutliche Anhebung der Prognosen für 2020 trieb die Hellofresh-Aktie um fast 10 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Profiteuren der gegenwärtigen Krise und strebt für das laufende Jahr nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 nach bislang 22 bis 27 Prozent an.

Beim Diagnostikspezialisten Stratec haben im ersten Quartal alle Bereiche dafür gesorgt, dass die Umsätze um 21,2 Prozent in die Höhe schossen. An der Börse wurde das nun mit einem Plus von 4,6 Prozent honoriert. Siemens Healthineers stiegen um 6,6 Prozent. Die Siemens-Tochter hat zwar den Ausblick zurückgezogen, Händler sprachen aber von guten Quartalszahlen.

Nordex legten um 3,7 Prozent zu. Im ersten Quartal hat der Hersteller von Windanlagen den Umsatz fast verzweieinhalbfacht und den operativen Gewinn auf EBITDA-Basis etwa vervierfacht. Hugo Boss knickten dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen und mit zunächst wenig Aussicht auf Besserung um 4,2 Prozent ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,8 (Vortag: 140,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,19 (Vortag: 5,31) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 10.729,46 +2,51% -19,02%

DAX-Future 10.731,50 +2,42% -18,02%

XDAX 10.727,70 +1,36% -18,33%

MDAX 23.117,73 +3,06% -18,35%

TecDAX 2.881,80 +3,12% -4,42%

SDAX 10.439,74 +3,54% -16,56%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,35% +24

===

