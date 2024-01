XETRA-SCHLUSS/Nach volatilem Verlauf mit leichtem Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem volatilen Handel hat der deutsche Aktienmarkt die Woche mit einem kleinen Abschlag beendet. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 16.594 Punkte, im Tagestief stand der Index schon bei 16.449 Punkten. Die europäischen Preisdaten waren nicht dazu angetan, die Stimmung am Markt zu heben. Nach den deutschen Inflationsdaten vom Vortag wiesen auch die europäischen Daten nach oben. Im Dezember ist die Rate wieder um 0,5 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent auf Jahressicht gestiegen, das hatten im Vorfeld Volkswirte erwartet. Besiegt ist für Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil die Inflation aber noch lange nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihre Leitzinsen deutlich weniger senken als derzeit vom Markt erwartet.

Erholen konnten sich die Börsen nach Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten, der DAX drehte sogar kurzzeitig ins Plus. Diese fielen auf den ersten Blick stärker als erwartet aus, was den DAX in einer ersten Reaktion auf sein Tagestief schickte. Im Detail überzeugten die Daten jedoch nicht. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Dezember zwar um 216.000 und damit deutlich stärker als die Erwartung von 170.000. Allerdings wurde die Zahl der Vormonate kräftig um 71.000 nach unten revidiert. "Im Trend verliert die Beschäftigung an Dynamik", hieß es bei der Commerzbank.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war weiter sehr dünn. Die Aktienbewegungen bei Einzelaktien hielten sich in Grenzen, das Handelsvolumen blieb niedrig. Für die Betreiber von Online-Apotheken gab es von Seiten der Analysten zuletzt einige positive Kommentare. Nun haben die Analysten von Berenberg die Aktien von Redcare Pharmacy und Docmorris auf "Kaufen" hochgestuft und die Kursziele teils deutlich nach oben genommen. Für Redcare Pharmacy nannten sie nun ein Ziel von 190 Euro, die Aktie legte um 7,0 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.594,21 -0,1% -0,94%

DAX-Future 16.734,00 -0,2% -1,17%

XDAX 16.593,67 +0,1% -1,04%

MDAX 26.057,68 -0,2% -3,98%

TecDAX 3.226,36 -0,1% -3,33%

SDAX 13.534,06 -0,3% -3,05%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,87 -22

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 22 1 2.703,3 66,2 67,1

MDAX 19 29 2 452,3 31,1 33,2

TecDAX 9 20 1 612,9 27,5 32,0

SDAX 26 43 1 79,9 6,3 6,6

