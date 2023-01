XETRA-SCHLUSS/Noch etwas aufwärts mit EZB-Spekulation

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben Kurse die Rally-Gewinne am Dienstag noch etwas ausgebaut. Der DAX stieg um knapp 0,4 Prozent auf 15.187 Punkte. Nach einem über weite Strecken ruhigen Handel kam es am Nachmittag zu einem weiteren Aufwärtsschub mit einem neuen Rally-Hoch von 15.270. Grund war ein Agentur-Bericht, die EZB neige für die März-Sitzung nur noch zu einer Zinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt nach einem halben im Februar. Am Markt waren bisher zwei Schritte um je knapp 50 Basispunkte eingepreist gewesen. Mit dem Bericht fielen die langen Zinsen deutlich und schoben die Aktienkurse an.

"Trotzdem scheinen positive Nachrichten nun mehr oder weniger eingearbeitet zu sein, ob von der Konjunktur, der Inflation oder auch den Zinsen", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der DAX von dem Tageshoch wieder zurückkam. "Unter dem Strich werden die Rally-Gewinne nun mehr oder weniger verteidigt", sagte er und ergänzte, das werde sich voraussichtlich bis zum Freitagmittag so fortsetzen. Zum kleinen Verfallstag an den Terminbörsen laufen am Freitag die Januar-Optionen auf Indizes und Einzelaktien aus. Bei den Einzeltiteln steht nun zunehmend die Berichtssaison im Blick.

Auf der Gewinnerseite stiegen Porsche um gut 3 Prozent, Deutsche Post, MTU und Henkel folgten mit je gut 2 Prozent Plus. Infineon legten mit einer Kaufempfehlung durch Barclays 1,6 Prozent zu. Auf der anderen Seite verloren Zalando 3,7 Prozent, Sartorius 1,6 Prozent und Vonovia 1,1 Prozent. Eon gaben 0,9 Prozent ab: Die Bank of America hat Eon auf Neutral abgestuft.

Im MDAX gewannen K+S 7,8 Prozent auf 22,62 Euro, die Analysten von Stifel haben ihre Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel allerdings auf 26 von 27 Euro heruntergenommen. Prosieben legten mit einer Kaufempfehlung der UBS 3,7 Prozent zu. Im SDAX stiegen Hensoldt um 3,2 Prozent, Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Montag das Rüstungsunternehmen besucht.

Gute Zahlen von Hugo Boss - aber Kurs gibt nach

Die Viertquartalszahlen von Hugo Boss sind etwas besser als erwartet ausgefallen. Einen Ausblick für 2023 wird Hugo Boss erst im März vorlegen. Hugo Boss verloren knapp 2 Prozent, die Aktie war zuvor stark gestiegen.

Steigende Preise für Polysilizium trieben dagegen die Aktie von Wacker Chemie um 5,3 Prozent nach oben. Der Preis ist in Shanghai gestiegen, nachdem er jüngst noch wegen einer sinkenden Nachfrage zurückgekommen war. Da der Preisanstieg auf ein geringeres Angebot zurückzuführen sei, müsse jedoch abgewartet werden, wie nachhaltig die Kurserholung sei, hieß es.

Ionos-Börsengang für das erste Quartal geplant

United Internet bringt ihre Webhosting-Tochter Ionos an die Börse. Der Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist noch für das erste Quartal geplant, wie Ionos mitteilte. United Internet wird nach der Transaktion die Mehrheit an dem Unternehmen behalten. Die Bewertung wird auf rund 5 Milliarden Euro taxiert. United Internet gewannen 3,5 Prozent. Draeger will im laufenden Jahr wieder profitabel werden, die Aktien des Medizintechnikunternehmens zogen um 4,1 Prozent an.

Westwing stiegen um 6,5 Prozent. Positiv wurde von den Jefferies-Analysten gewertet, dass das Unternehmen mit Blick auf die Profitabilität ein positives bereinigtes EBITDA und einen positiven Free Cashflow im saisonal stärksten vierten Quartal 2022 erwarte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.187,07 +0,4% +9,07%

DAX-Future 15.243,00 +0,3% +9,44%

XDAX 15.182,85 +0,4% +9,47%

MDAX 28.635,94 +0,6% +14,01%

TecDAX 3.212,21 -0,0% +9,97%

SDAX 13.323,78 +0,5% +11,72%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 139,21 +110

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 16 2 3.075,7 58,1 42,6

MDAX 30 19 1 620,4 34,1 24,7

TecDAX 13 16 1 590,7 20,1 13,3

SDAX 46 22 2 143,5 8,1 7,2

