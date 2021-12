XETRA-SCHLUSS/Omikron-Sorgen belasten DAX zum Wochenstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag deutlich nach unten. Es war einmal mehr die Nachrichtenlage rund um das Corona-Virus mit der Omikron-Variante, die belastete. Aktuell drohen in Europa mit der ansteckenden Mutante weitere Lockdowns, Reisebeschränkungen sowie ein angespanntes Gesundheitssystem. Der DAX verlor 1,9 Prozent auf 15.240 Punkte, nachdem er im Tagestief schon bei 15.060 Punkten gelegen hatte.

Mit Blick auf die noch gute Performance 2021 am deutschen Aktienmarkt nahmen Anleger vermehrt Gewinne mit. So schloss zum Beispiel die Aktie der Allianz 1,8 Prozent im Minus und hat damit alle zwischenzeitlich in diesem Jahr gesehenen Gewinne wieder abgegeben.

BIP könnte im vierten Quartal sinken

Trotz guter Konjunkturdaten für Oktober kann die Bundesbank nicht ausschließen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschlands im vierten Quartal 2021 sinkt. In ihrem aktuellen Monatsbericht erklärt sie das mit den neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie den Materialengpässen in der Industrie. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten bei über 4 Prozent bleiben. Hierzu trage unter anderem der steile Anstieg der Marktnotierungen für Erdgas bei, der sich zu Beginn des neuen Jahres merklich in den Endkundentarifen niederschlagen dürfte.

Deutsche Telekom plant Verkauf der Sendemasten

Als wenig überraschend bezeichneten die Analysten von Jefferies Medienberichte, nach denen die Deutsche Telekom auf eine Einigung beim Verkauf ihrer Funkmasten gegen Ende des ersten Quartals 2022 zusteuert. Bereits im Mai habe das Management im Rahmen eines Kapitalmarkttages entsprechende Signale für einen solchen Abschluss gegeben. Deutsche Telekom fielen um 2,2 Prozent.

Hornbach ist momentan mit der Holding AG (+3,5%) wie auch mit der Baumarktkette AG (+13,9%) an der Börse vertreten. Dies soll sich ändern, so hat die Holding den Aktionären der Baumarktkette eine Übernahmeangebot gemacht. Das Geschäft bei Hornbach brummt aktuell und an der Börse wurde mit einem solchen Schritt bereits gerechnet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.239,67 -1,9% +11,09%

DAX-Future 15.228,00 -2,0% +11,70%

XDAX 15.242,15 -1,6% +11,51%

MDAX 34.012,60 -1,3% +10,44%

TecDAX 3.792,38 -0,7% +18,04%

SDAX 15.806,24 -1,3% +7,05%

Bund-Future 174,33 -12

DAX 6 34 0 3.704,9 69,1 140,8

MDAX 9 40 1 574,7 35,3 85,8

TecDAX 10 19 1 804,4 26,0 73,2

SDAX 13 57 0 227,9 13,5 20,2

